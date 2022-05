AUTO NIJE PROŠAO TEHNIČKI, PA JE MOJA ŽENA SPAVALA S MAJSTOROM! Šok priča OČAJNOG muža, sve otišlo DOĐAVOLA zbog 600€!

Pročitajte ispovest muža čija je žena spavala sa automehaničarem jer auto nije prošao tehnički!

Ispovest muža čija je žena spavala sa automehaničarem, jer im automobil nije prošao tehnički pregled, zapalila je društvene mreže! Muž se ispovedio "Dragoj Saveti" jednih novina i izneo neverovatne detalje, traži pomoć jer ne zna šta da radi, situacija se zakomplikovala kako nije mogao ni da sanja!

"Ja imam 44 godine, moja žena 39 i zajedno smo šest godina. Teško nam je finansijski jer je ona prošle godine izgubila posao, a moja plata nije dovoljna za kiriju, hranu i račune", započeo je on i dodao da su već nekoliko hiljada evra u dugovima na kreditnim karticama.

"Nismo mogli da verujemo kada nam je rečeno da nam automobil nije prošao tehnički pregled. Mehaničar je procenio da bi neophodne popravke iznosile skoro 600 evra. Bio sam u panici, pitao sam da li možemo da se dogovorimo da mu to platimo na rate", ispričao je on.

"Ali mehaničar je gledao u moju ženu i drsko kazao - ako nemamo pare, smisliće on drugi način da platimo. Rekao je da će razmisliti do sutra i otišao. Pitao sam ženu šta ona misli, a rekla je da moram da znam da bi sve uradila kako bismo opstali", napisao je ovaj čovek.

"Sledećeg dana, otišli smo do njega. Moja žena je ušla, a ja sam čekao u kolima. To je bilo najdužih pola sata u mom životu. Tešio sam se, mislio sam da joj je teško kao i meni, ali kada se vratila u kola rekla je - doprinosim rešenju našeg problema, baš kao i ti", napisao je on.

Situacija se, piše dalje ovaj muškarac iz Velike Britanije, dodatno iskomplikovala jer je njegova žena ponudila da "to" bude rešenje svih njihovih finansijskih nedaća.

"Slomljeno mi je srce, i mislim da sam samo ja kriv. Ona misli da je našla rešenje, da će imati 'klijente' i da ja mogu da joj budem menadžer. Ne znam kako ćemo se povratiti od ovoga", napisao je on.

"Draga Saveta" mu je odgovorila da mora da iskreno komunicira sa suprugom, da joj kaže da ovakvi postupci nikako nisu rešenje za finansijske poteškoće, i da moraju hitno da pronađu način da isplivaju iz dugova koji ne obuhvata nelegalne aktivnosti koje će ugroziti ne samo njihov brak, već i njihovu bezbednost.