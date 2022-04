MOMAK MI JE POSLAO SLATKU PORUKU, ALI ODMAH SAM SHVATILA DA IMA DRUGU: Devojka objavila fotku, evo šta ga je odalo! FOTO

Devojka objavila fotografiju koju joj je momak poslao, a pomoću koje je shvatila da ima drugu!

Devojka po imenu Džesika na TikToku je objavila naizgled simpatičnu fotografiju koju joj je momak poslao, a koja joj je zapravo otkrila da on ima drugu! Ona je objavila njihovu prepisku, koja počinje njenom porukom: "Volela bih da sam tu sa tobom. Odavno se nisam tako opustila". Momak joj na to odgovara: "Tvoje mesto je ovde", a uz to joj šalje fotografiju velikog kreveta sa praznim mestom pored sebe.