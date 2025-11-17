Ovdje ljudi žive najduže i najzdravije: 5 regiona svijeta od čijih stanovnika možemo da učimo

Detaljnije smo pogledali fenomen "plavih zova".

Plave zone su mjesta dugovječnosti i sreće.

Ključ su ishrana, fizička aktivnost i međuljudski odnosi.

U top 5 mjesta spadaju Okinava, Sardinija, Ikarija, Nikoja i Loma Linda.

Na mapi svijeta postoje mjesta u kojima ljudi žive duže nego bilo gdje drugdje. Često dožive stotu, odlikuju se dobrim zdravljem i, što je posebno važno, žive srećnije. Ispostavilo se da fenomen ovih tzv. plavih zona proizlazi iz visoke psihičke otpornosti njihovih stanovnika. A nju grade tako što njeguju određeni stil života i okružuju se pravim ljudima.

O ovome piše psihološkinja i ljubiteljka neuronauke Justina Žejmo u knjizi "Smireni mozak: Neuronaučni i psihološki alati za izgradnju mentalne otpornosti".

Plave zone - mjesta u svijetu gdje ljudi žive dugo

Den Bjutner, američki istraživač i član "Nacionalne geografije", puno je vremena posvetio proučavanju dugovječnosti. Htio je da dokaže da duži i zdraviji život zavisi od načina svakodnevnog funkcionisanja i okruženja. Sa timom iz "Nacionalne geografije" odredio je pet mjesta na svijetu u kojima ljudi deset puta češće nego Amerikanci dožive 100 godina i pritom su srećniji. Pokazalo se da imaju izuzetno snažnu mentalnu otpornost koja potiče iz njihovog stila života i ljudi kojima su okruženi.

Bjutner je ova mjesta nazvao "plavim zonama". Naučnici su u njima uočili zajedničke faktore:

ishrana bogata povrćem, a siromašna mesom;

pravilo 80 odsto - prestati sa jelom prije nego što se potpuno zasitimo i poslednji obrok uzimati u kasno popodne;

svjesno opuštanje kroz disanje, molitvu ili meditaciju;

postavljanje ciljeva za svaki dan;

jaka vezanost za porodicu i zajednicu;

fizička aktivnost na otvorenom.

Ukoliko vas zanima koja su to mjesta, upoznajte ih:

1. Okinava

Ovo ostrvo na jugu Japana poznato je kao "ostrvo besmrtnih". Stanovnici rijetko obolijevaju od bolesti srca, demencije i raka, a često doživljavaju stotu. Njihova ishrana se zasniva na soji, kao i na đumbiru i kurkumi. Prema naučnicima, ključ dugovječnosti leži u principima:

hara hači bu - pravilo 80 odsto, odnosno prestati jesti kada smo 80 odsto siti, jer želucu treba oko 20 minuta da signalizira mozgu da je pun;

ikigai - pronalaženje smisla i ciljeva vrijednih ustajanja iz kreveta.

2. Sardinija

Italijansko ostrvo sa najvećim brojem muškaraca stogodišnjaka, posebno u oblastima Nuoro i Oljastra. Na njihovo dobro zdravlje i psihofizičku kondiciju utiču:

fokus na kvalitet odnosa - prema psihijatru Robertu Valdingeru, bliske veze čine nas srećnijim i zdravijim, a usamljenost "ubija"; dugogodišnja istraživanja pokazala su da nije važan broj prijatelja, već kvalitet odnosa;

smisao za humor i dobar životni dijalog;

fizička aktivnost - sardinski pastiri svakog dana pređu 8-10 km;

popodnevna sijesta - vrijeme za smirivanje i regeneraciju.

3. Ikarija

Grčko ostrvo poznato po izrazito niskoj stopi smrtnosti u srednjem dobu, gotovo odsustvu Alchajmerove bolesti i manjim stopama kardiovaskularnih i malignih oboljenja. Razlozi za to su:

snažne porodične veze i kvalitet međuljudskih odnosa;

korišćenje termalnih izvora;

fizička aktivnost kroz poljoprivredu i ribolov, uz obilje vitamina D.

4. Nikoja

Poluostrvo na sjeverozapadu Kostarike, drugo u svijetu po broju muškaraca stogodišnjaka i sa niskom smrtnošću u srednjem dobu. Njihova ishrana obiluje voćem bogatim vitaminom C, pirinčem, kukuruzom i mahunarkama.

Najveći uticaj na njihovo zdravlje i sreću imaju:

postavljanje i ostvarivanje ciljeva;

vjera - molitva i meditacija;

dug i kvalitetan san.

5. Loma Linda

Grad u Kaliforniji gdje ljudi žive oko 10 godina duže nego ostatak stanovništva SAD. Ključni faktori su:

snažan religijski život;

vegetarijanska ishrana (posebno unos orašastih plodova);

izbjegavanje alkohola i cigareta;

redovan sport.

Sada vam je jasnije zašto su navike pomenute u ovoj knjizi toliko važne? To su zdrave rutine čiji je pozitivan uticaj na tijelo i psihu potvrđen bezbroj puta. Stanovnici "plavih zona" najbolji su dokaz za to.