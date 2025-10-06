Proglašen najbolji grad u Evropi za zdrav život

Madrid je sinonim za "zdrav i normalan život", prema analizi koja ocjenjuje čistoću vazduha, buku, broj zelenih površina, dostupnost sportskih sadržaja i broj sunčanih sati.

Pronaći gradove u kojima je moguće voditi balansiran, zdrav i ispunjen život danas postaje imperativ. Ljudi sve češće biraju destinacije prema kvalitetu vazduha, pristupu zelenim površinama, mogućnostima za rekreaciju i opštem osjećaju blagostanja.

Brojna istraživanja pokazuju da veliki broj mladih sanja o boljem životnom standardu i mogućnosti napredovanja. A da li znate koji su evropski gradovi najbolji za zdrav i uravnotežen život?

Prema analizi platforme Omio, u kojoj je pregledano 17 kriterijuma vezanih za zdravlje i kvalitet života, kao što su čistoća vazduha, buka, broj zelenih površina, dostupnost sportskih sadržaja, broj sunčanih sati i slično, Madrid je zauzeo prvo mjesto sa ukupnom ocjenom 78,62/100.

Madrid je posebno istaknut kao grad koji ima veliki broj spa centara i rekreacionih mogućnosti, kao i značajan broj sunčanih sati godišnje (u prosjeku oko 2.712 sati). Takođe, grad ima visoke ocjene u gotovo svim drugim aspektima koji su važni za zdrav život.

Drugi na listi je Lisabon sa ocenom 75,36, a treći Beč. Među prvih 20 gradova koji najviše doprinose zdravlju, našli su se i Zagreb, Ljubljana i Budimpešta.

