Papagaj prvi put video bubamaru i ne zna šta ga je snašlo: Reakcija kao iz crtaća, prvo se šokirao, a onda progovorio

Papagaj prvi put video bubamaru i ne zna šta ga je snašlo: Reakcija kao iz crtaća, prvo se šokirao, a onda progovorio

Autor Jelena Sitarica
0

Džinovska ara prvi put je videla bubamaru, a vlasnici su uspeli da zabeleže njenu reakciju.

Papagaj prvi put video bubamaru i ne zna šta ga je snašlo: Reakcija kao iz crtaća, prvo se šokirao, Izvor: instagram/funtvonline

Susret životinja različih vrsta je uglavnom više nego zanimljiv. Naravno, ne govorimo o susretu lavova i zebri, primera radi - to valjda znate kako se završava u 99% slučajeva. 

Ali, u ovom slučaju, govorimo o susretu papagaja i bubamare, s tim što ara, koja je zvezda snimka, do tada nikad ovako nešto nije videla. 

Njena rekacija bila je urnebesna - prvo nije znala šta ju je snašlo, a kandžu sa bubom je sve vreme držala odaljenu od sebe. 

Kad je shvatila da je buba bezopasna, uputila joj je jedno prodorno: "E, ćao", i naravno, internet se rastopio od slatkoće.

Pogledajte:

"Aaagghhh??? Mmmm, šta je bre ovo? Halooo?", napisali su vlasnici u opisu videa, a komentari su se samo ređali:

"Batica je u fazonu - šta je bre ovo? O, baš je kul, ćaoooo", "Upomoć! Dodiruje me. Oh, pa pomalo je sladak", "Ali kad je rekao ćao me je dovelo do suza od smeha", "Isto što bi i moje dete reklo", pisali su ljudi oduševljeno priznavši da je ova scena ravna nečemu što viđamo u crtaćima.

