Žena sačuvala tetovažu muža nakon što je umro: Do detalja objasnila proces, uramila kožu i okačila je na zid

Korisnica TikToka do detalja je objasnila proces i zašto se odlučila na ovaj potez

Izvor: printscreen/tiktok/realangelicavibes

Jedna žena šokirala je sve na mrežama priznanjem da je nakon smrti supruga sačuvala njegovu tetovažu. Njen video eksplodirao je gotovo preko noći, a ona je detaljno objasnila proces, te čak u narednom snimku i pokazala kako to sve izgleda.

Kako je Anđelika objasnila, njen suprug je iznenada preminuo, a ona je znala da će sačuvati njegovu tetovažu jer je ranije razgovarala sa njim o tome.

"Dok sam bila u pogrebnom preduzeću i dogovarala sve detalje – a svi koji su, nažalost, prošli kroz taj proces znaju da se tada bira sve, od rasporeda stolica do vrste cvijeća – rekla sam: 'Želim da sačuvam tetovažu mog muža.' Naravno, mislili su da sam luda. Bili su vrlo ljubazni, ali im je to bilo nečuveno i nisu znali kako bismo to mogli izvesti."

"Jedno od najčešćih pitanja koje dobijam jeste: 'Kako ih pitaš za to? Kako tražiš dozvolu?' Ja nisam pitala. Nisam tražila. Nisam ostavila prostora da mi neko da ili uskrati dozvolu, jer sam znala da je to moguće i da je to ono što je moj muž želio. Zato sam samo izjavila: 'Sačuvaću njegovu tetovažu.' Pogrebni direktor je to zabilježio, a nakon toga se uključila firma Save My Ink Forever, koja se bavi samim procesom čuvanja", nastavila je Anđelika i dodala da sam proces uklanjanja radi mrtvozornik.

"Imam mnogo emocija svakog dana, svakog trenutka, a ovo mi je pomoglo na način na koji nisam ni znala da mi treba pomoć. To je nešto što se ne može u potpunosti opisati. Ovo su suze radosnice. Želim da ljudi znaju da ova mogućnost postoji. Mogu podijeliti i mnogo više detalja", objasnila je i otkrila da nakon smrti muža tetovaža nije jedino što je sačuvala.

"Nisam sačuvala samo njegovu tetovažu – radila sam još stvari zbog kojih su me neki smatrali čudnom i osuđivali, ali i to ću podijeliti. Pokazaću i šta smo sve skupili tokom ovog putovanja, kao i najlepše načine na koje su ljudi odavali počast svojim voljenima", dodala je Anđelika.

Pogledajte i kako izgleda sačuvan djelić kože njenog pokojnog supruga:

Komentari ljudi nisu izostali, a mišljenja su podijeljena. Dok jedni smatraju da je ovako nešto pretjerano, te čak javno mole porodice da im ne padne na pamet da iskopiraju Anđelikin primjer, ima i onih koji žale što ranije nisu znali da je ovako nešto moguće.

"Kako da se osiguram da moja porodica ne uradi ovako nešto", "Voljela bih da sam znala za postupak, moj muž je imao prelijepu tetovažu mene kao sirene", "Doniramo organe ljudima, zašto je ovo čudno", "Ovo nije čudno nimalo. Ja sam sačuvao očne jabučice moje žene, imala je najljepše oči na svijetu", "Izvini ali ovo je previše 'Kad jaganjci utihnu'", "Voljela bih da sam znala za ovo. Prošle godine je preminuo moj sin, imao je prelijepe tetovaže. Na sahrani sam isekla par njegovih lokni da sačuvam", samo je djelić onoga što su ljudi pisali.