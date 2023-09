HIPERTENZIJA ČESTO NEMA SIMPTOME, OVO JE PRVI! Dr Bašić: Ako vam pritisak oscilira posledice su vidljive UNUTRA

Dr Snežana Bašić otkrila je prve znakove hipertenzije!

Danas u Srbiji, svaka druga osoba ima povišen krvni pritisak, odn. hipertenziju. Pravilno lečenje visokog krvnog pritiska moglo bi da spreči 76 miliona smrti u celom svetu, stoji u saopštenju Svetske zdravstvene organizacije.

Hipertenzija pogađa jednu od tri odrasle osobe, vodeći je uzročnik smrti u svetu, a karakteriše se kao očitavanje krvnog pritiska od 140 sa 90 ili više.

Gošća "Pulsa Srbije", doktorka Snežana Bašić, kardiolog i specijalista interne medicine, oktila je kako svako od nas može na vreme da preduzme odgovarajuće korake kako u prevenciji, takoi u lečeju hiperenzije. Prvo je objasnila koje su to granice kada govorimo o visokom i niskom krvnom pritisku:

"Prihvatam Udruženje američkih kardiologa koji propisuje niži standard, a to je sve što je iznad 130, a ne 140 mm živinog stuba. Američka škola kaže da od 120 do 130 gornjeg krvnog pritiska, a od 80 do 85 donjeg se već smatra povišenim krvnim pritiskom. Doduše, preko 180 bi bila hipertenzivna kriza. Ukoliko imate oscilacije krvnog pritiska od 85 do 90, vama su posledice na unutrašnjim organima vidljive. Doduše, to se vidi kada dođe do smrti pacijenta, pa vide promene na bubrezima, itd", navodi dr Bašić.

Potom se osvrnula na to kako uvideti prve simptome, pa je rekla da je ovo "tiha" bolest:

"To je tiha bolest koja može da ne da simptome kao dijabetes. Nekada se desi samo umor, to je vrlo čest znak, moram priznati. Takođe i glavobolje, koje su obično potiljačnog tipa. Dakle, umor, malaksalost i glavobolja. Ako dođe do simptoma poput mučnine, nagon na povraćanje, vrtoglavica, curenje krvi iz nosa, to su već znaci dugoročno povećanog krvnog pritiska", rekla je za kraj.

