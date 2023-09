DOKTOR OTKRIVA KAKO DA UBLAŽITE MIGRENU BEZ LEKOVA: Za pulsirajući bol, mučninu i povraćanje treba vam TOPLA VODA!

Savet lekara može da pomogne u ublažavanju jakih glavobolja!

Izvor: YouTube/Screenshot/Psoas Massage + Bodywork

Oni koji nikada nisu iskusili migrenu, imaju sreću da ne znaju šta je signalni pulsirajući bol u prednjoj i bočnoj strani glave, često praćen "aurom" trepćućih svetala mučnina i povraćanjem. Takav napad može da traje satima ili čak danima, a migrene čak podstiču i druge neprijatne simptome kao što su ukočen vrat i umor.

Pacijenti se najčešće odlučuju za lekove protiv bolova kako bi mogli da funkcionišu, a doktor otkriva metod ublažavanja bolova bez lekova. Dr Kunal Sod, lekar za akutne i hronične bolove, otkrio je da vam treba topla voda, jer držanje stopala u vodi može da pomogne u ublažavanju intenzivnog bola.

"Ako patite od migrenskih glavobolja, postoji trika koji možete da isprobate. On nema nuspojave, a sve što treba da uradite, jeste da noge potpite u toplu vodu", rekao je. Verovatno se pitate kako obična voda može da pomogne? Doktor je objasnio da proces pomaže u širenju krvnih sudova u vašim stopalima i tako oslobađa krv iz glave. Migrena uzrokuje širenje krvnih sudova koji okružuju mozak, a to je širenje koje može da dovede do pulsiranja u glavi, često koncentrisanog na jednoj strani.

Ipak, kada se krv povuče sa mesta gde se migrene javljaju, to bi moglo da smanji bol koji osećate. "Topla voda će proširiti krvne sudove u stopalima, povlačeći krv iz glave, što će ublažiti pritisak na krvne sudove koji izazivaju migrenu, što će zauzvrat smanjiti bol", objasnio je doktor.

BONUS VIDEO: