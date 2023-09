UDAJE SE TANJA SAVIĆ - VENČANJE ZAKAZALI U AMERICI?! Isplivali SVI DETALJI, pevačica drugi put staje na "ludi kamen"

Tanja Savić i njen novi izabranik su zakazali venčanje, a mediji prenose da će se ceremonija održati u Las Vegasu.

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

Pevačica Tanja Savić ponovo je srećno zaljubljena, a pre nekoliko dana priznala je da je verena i da su ona i njen izabranik, pilot Muhamed Bešić, zakazali svadbu.

Inače, Muhamed je rodom iz Bijeljine, a živeo je u Nemačkoj i Belgiji, dok sada živi i radi u Americi. Iako je njihova veza otkrivena još početkom godine, pevačica ju je tek nedavno potvrdila. Mediji su danima brujali o njihovoj romansi i prvim zajedničkim fotkama, a sada se priča i o detaljima njihovo venčanja.

Tanja Savić i Muhamed Bešić izgovoriće uskoro sudbonosno "da" i to u Las Vegasu, prenosi Kurir.

"Tanja jedva čeka da se razvod od Dušana i zvanično okonča. Ona i Muki su se dogovorili da se venčaju u jednoj od onih kapelica u Las Vegasu, poznatoj po tome što je matičar obučen u Elvisa Prislija. S njima će tog dana biti samo kumovi. Tek kad se bude sve završilo, obavestiće i svoje roditelje o svemu. Golupčići će nakon venčanja ostati u Americi, ali Tanja još uvek nije 100 odsto sigurna da li će se tamo zauvek i preseliti s decom ili će to biti na samo nekoliko meseci", priča izvor, pa nastavlja:

"Njih dvoje planiraju i veliku svadbu na proleće ili leto sledeće godine u Srbiji. Nadaju se da će se do tada sve iskristalisati i da će rešiti problem koji imaju sa svojim roditeljima zbog razlike u godinama i veroispovesti. Tanji je baš teško palo kad je njena majka pre nekoliko dana javno rekla da se protivi njenoj udaji i da joj to ne treba u životu jer ima dvoje dece. Iako je to demantovala više puta i pričala kako se njena majka Živana nikad dosad nije oglašavala u medijima, istina se ne može sakriti, te je sada svima jasan stav njene porodice o svemu. Ona pokušava da bude pozitivna, ali joj nije svejedno kad zna da nema podršku onih koje najviše voli", završava naš izvor.

