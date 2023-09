"SIJA KAO LAS VEGAS!" - UDAJE SE TANJA SAVIĆ: Pjevačica otkrila da je zakazala svadbu sa 11 godina mlađim pilotom!

Tanja Savić ne prestaje da se divi svom vjereničkom prstenu, a otkrila da je svadba zakazana!

Izvor: instagram/screenshot/tanja_savic_private

Pjevačica Tanja Savić već neko vrijeme uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Bešićem. Njih dvoje su se vjerili, a sada su sudeći po snimku, koji je osvanuo na društvenim mrežama zakazali i svadbu.

"Tanja, mnogo ti lijep taj prsten", rekao joj je prijatelj dok ju je snimao. "Je l sija?" upitala je jpevačica. "Au, sija kao Las Vegas. Od koga si to dobila, aha to je ovaj gospodin ovdje. E, ajde da nazdravimo pošto smo zakazali svadbu. Nećemo još da otkrivamo kad je datum, živjeli", odgovorio je on.

Inače, Muhamed je rodom iz Bijeljine, a živio je u Njemačkoj i Belgiji, dok sada živi i radi u Americi. Iako je njihova veza otkrivena još početkom godine, pjevačica ju je tek nedavno potvrdila. Oglasila se na mrežama i navela koliko je srećna.

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

"Jeste li ikad zastali i pomislili: 'Vau, za ovo sam se molila, a sada je tu i dešava mi se', navela je tada Tanja na Instagramu, koja se još uvek nije zvanično razvela od bivšeg supruga Dušana Jovančevića.

Muhamed je zaprosio Savićevu na romantičnoj večeri u Egiptu, a vjerenici planiraju da se nakon Tanjinog razvoda od Dušana Jovančevića vjenčaju i presjele zajedno za Ameriku, prenosili su domaći mediji.