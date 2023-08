DOK TANJA SAVIĆ UŽIVA SA 11 GODINA MLAĐIM PILOTOM, MUŽ JOJ SPREMA OSVETU: "Varala me je, potpisaću kad ja hoću!"

Muž Tanje Savić odugovlači razvod, da pjevačica ne bi mogla da ozvaničii novu vezu

Tanja Savić uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Bešićem, a navodno pjevačica je izbjegavala da svog dragog predstavi javnosti, zbog toga što otac njene djece Dušan Jovančević neće da joj da razvod. Tanja je, naime, potpisala papire za okončanje te zajednice još prije dvije godine, ali druga strana sve odugovlači.

Izvori za Kurir tvrde da Dušan navodno neće da se razvede kako Tanja ne bi mogla da ozvaniči vezu s pilotom. On je nju svojevremeno i optužio da ga je varala.

"Kad smo počeli da se zabavljamo, ona je svog dečka prevarila sa mnom. Kad se vratila iz Australije od mene, nastavila je da se viđa s njim. Ona mi je to lično priznala. Slobodno napišite sve od riječi do riječi kako sam vam rekao. Ja znam ko je taj čovjek. Varala me je i ja sam ćutao. Ne zanima me njen dečko, ali razvod ću potpisati kad ja hoću", rekao je jednom prilikom Dušan za Kurir.

Muhamed je, inače, zaprosio Savićevu na romantičnoj večeri u Egiptu, a vjerenici planiraju da se nakon Tanjinog razvoda od Dušana Jovančevića vjenčaju i presele zajedno za Ameriku. Muki je rodom iz Bijeljine, a živeo je u Njemačkoj i Belgiji, dok sada živi i radi u Americi. Iako je njihova veza otkrivena još početkom godine, pjevačica ju je tek pre nekoliko dana potvrdila. Oglasila se na mrežama i zajedničkim fotografijama pokazala koliko je srećna.

"Jeste li ikad zastali i pomislili: "Vau, za ovo sam se molila, a sada je tu i dešava mi se", navela je Tanja na Instagramu.

