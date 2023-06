JAK BOL TOKOM ODNOSA PODIŽE CRVENI ALARM! Podmukla bolest od koje pati svaka DEVETA ŽENA Srbiji zahvate SVE ORGANE

Koji su simptomi endometrioze i kako se ova podmukla bolest leči?

Izvor: Yumama

Procenjuje se da endometrioza, bolest koja se najčešće povezuje sa matericom, dovodi do neplodnosti u čak do 50 odsto slučajeva. Bolest pogađa žene u reproduktivnom periodu od prve menstruacije do menopauze, otprilike od 15. godine života pa do 45. godine. To nije samo jedna cista na jajniku, kako se obično misli, već ta bolest može da se dijagnostikuje na bubregu, dijafragmi, plućnom krilu, oku, mozgu…

Ključno je to da je endometrioza sistemska hronična bolest koja izaziva hormonski disbalans i može da se javi na jajnicima, materici, jajovodima, ali i da ode dalje od ginekološkog područja – na ligamente, bešiku, creva, dijafragmu, plućno krilo...

"Endometrioza stvara jednu veoma bolnu senzaciju koja je povezana sa ciklusom i prati je hormonski disbalans pa se simptomi bolesti pojačavaju svakog meseca pred menstruaciju", navodi doktorka naturopatije Jelena Pek, predsednica Udruženja žena "Žuto uže".

Specijalistkinja ginekologije i akušerstva, doktorka Biljana Živaljević kaže da im se pacijentkinje najčešće obraćaju zbog bolnih menstruacija, ali i tokom intimnih odnosa. U nekim slučajevima, bolest prati i hroničan bol u maloj karlici.

Potpuni precizna dijagnoza može da se postavi samo laparaskopski, odnosno histopatološkim nalazom, ali pregled ultrazvukom može da ukaže da se radi o endometriozi.

"Otkrivanje bilo kakve ciste na jajniku koja ima izgled endometriotične ciste podrazumeva da mi moramo da uradimo još neke dodatne pretrage, tumor markere, kolor doplere i da posumnjamo da se radi o endometriozi", objašnjava Živaljevićeva.

Da se ne radi o retkoj bolesti potvrđuje dr Jelena Pek koja ističe da prema procenama jedna od devet žena boluje od endometrioze i da je to neopravdano zanemarena bolest.

Žene nekad čekaju dijagnozu i po deset godina, obilazeći različite ordinacije, brojne specijaliste. Endometrioza je teška za dijagnostikovanje, aspecifična i sistemska. Vrlo često se pacijentkinje žale na nerazumevanje lekara i sredine, zbog izuzetno jakih bolova i stanja.

"Neke devojčice već od prve menstruacije se suočavaju sa izuzetno jakim bolovima i obilnim odlivima. Simptomi se pojačavaju sa godinama i doživljavaju vrhunac u četrdesetim godinama. Često žene, ukoliko su bili blaži simptomi, za dijagnozu saznaju tek tada, a ukoliko su jači onda se brzo upućuju kod specijaliste", navodi Jelena Pek.

Doktorka Živaljević kaže da uzrok endometriozne i dalje nije u potpunosti poznat, ali genetika igra ulogu.

"Najbitnije je rano otkrivanje endometriotičnih žarišta jer onda mogu da se drže pod kontrolom. Endometrioza ne dovodi samo do svakodnevnih tegoba, već do problema sa trudnoćom jer može da začepi jajnike, dovede do steriliteta, smanjenja ovarijalnog tkiva", dodaje Biljana Živaljević.

Ako su u pitanju manje ciste, do dva centimetra one mogu da se leče simptomatski – upotrebom lekova, pravilnom ishranom… Veće endometriotične ciste već od pet centimetara moraju se operativnim putem tretirati.

"Najvažnije je da se ne dozvoli da takva cista pukne, jer se onda sadržaj endometrične ciste može razliti po celoj maloj karlici i onda pacijent dobija generalizovanu, odnosno diseminizovanu endometriozu koju je jako teško lečiti", ističe doktorka Živaljević.