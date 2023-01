NE GOJIMO SE SAMO ZBOG GENETIKE I HRANE! Dr Vujović otkrila šta sve utiče na višak kilograma - dotakla se i LJUBAVI

Prof. dr Svetlana Vujović objasnila je kakva je povezanost između hormona i gojaznosti.

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Da li hormoni utiču na gojaznost ili obratno? U kolikoj meri je genetika odgovorna za višak kilograma, a koliko ostali faktori? Na ta i ostala pitanja, u emisiji "Na prvom mestu" na K1 TV pokušala je da odgovori prof. dr Svetlana Vujović, endokrinolog.

Svojevremeno Hipokrat je govorio da gojaznost ima veze sa dužinom života i bolestima i ukazao na tu povezanost. Kasnije je medicina došla do spoznaje da je gojaznost međusobno povezana sa hormonima, uticajima spoljašnje sredine i genetike.

"Ranije se mislilo da se samo kod tri posto ljudi gojaznost javlja zbog hormonskog disbalansa. Međutim, danas se zna da je celo naše telo preplavljeno hormonima koji idu iz centralnog nervnog sitsema u kojem postoji centar za glad i sitost i na njega utiču svi naši hormoni", rekla je dr Vujović i objasnila na koji način s druge stane, gojaznost utiče na poremećen balans hormona.

"Prekomerna telesna težina utiče na celo telo i direktno dovodi do bolesti. Danas se, na primer zna je masno tkivo zapravo zapaljinsko, što znači da onaj koji je gojazan stalno ima zapaljenja, odn. upale u celom telu (kostima, mišićima, zglobovima)", objasnila je dr Vujović i dodala da gojazne osobe uglavnom nemaju dugačak životni vek, za razliku od mršavih.

Doktorka se takođe osvrnula na to kako goajznost utiče na žene, a kako na muškarce. Kada je reč o pripadnicama lepšeg pola usled viška kilograma moguće je da dođe do neredovnosti menstrualnog ciklusa, dok, kada je reč o muškarcima, oni bi mogli da imaju problema sa potencijom i dolazi do pada testosterona i do promene broja spermatozoida.

Prekomerna gojaznost može da dovode i do šećerne bolesti i visokog pritiska i da "otvori" vrata mnogim drugim bolestima. Insulin je jedan o hromona koji je uglavnom odgovoran za gojenje, jer je upravo on, prema rečima doktorke, povezan sa svim ostalim horomnima. Takođe, dr Vujović se osvrnula i na uticaj psihe na gojaznost:

"Psiha i psihičko stanje dirketno utiče na telesnu težinu. To je uglavnom povezano sa nedostatkom ljubavi ili brigama koje okupiraju mozak, zatim on pošalje informaciju pankreasu, te on više proizvodi stres hormona", istakla je ona i dodala da telesna težina je usko povezana sa našim zadovoljstvom, odn. nezadovoljstvom života.

Zato je savet da se osobe koje vode bitku sa viškom kilograma, okrenu zdravim navikama, fizičkoj aktivosti i vežbanju, a ragovor sa stručnim licima i njihovi saveti su prvi korak ka tome.