MILUTIN IZ OSTENJAKA JEDE SAMO BAJATU HRANU! Pojeo je kamion pun buđavog hleba, a evo koliko je to OPASNO PO ZDRAVLJE...

Milutin Prokić iz sela Ostenjak jede samo bajatu hranu, ali koje su posljedice toga po njegovo zdravlje

Milutin Prokić iz sela Ostenjak jede isključivo bajatu hranu, a kako on tvrdi uprkos ovoj neobičnoj navici, on se i podmladio. Više od 30 godina on nije okusio sveže namirnice, a glavna poslastica su mu trule jabuke, prokisao pasulj ili buđavi hleb, prenosi Prva TV.