IZNENAĐUJUĆA ISHRANA NAJSTARIJE OSOBE NA SVETU JE PREPORUKA! Nutricionista otkriva - ne čudite se, deluje poput LEKOVA!

Najstarija osoba na svetu živela je 122 godine, a mnoge je iznenadila ishrana koju je svakodnevno praktikovala.

Izvor: Prva TV/Printscreen

Jedna britanska kompanija sprovela je istraživanje o najstarijim ljudima na svetu kako bi saznala šta im je pomoglo da žive dugo. Istraživali su šestoro ljudi koji su doživeli 100 godina. Najstarija osoba na svetu koja je doživela 122 godine je Francuskinja Žanin Luis čije su navike u ishrani iznenadile mnoge.

Verovali ili ne, Žanin je svakog dana jela čokoladu, maslinovo ulje i pila vino. Gostujući u "Jutru" na Prvoj, nutricionista Milka Raičević otkriva recept za dug život, kakve prednosti ima čokolada, zašto je maslinovo ulje delotvorno poput brufena i ističe da vino može da se zameni rakijom.

"Čokolada zaista podiže raspoloženje. Kada imate puno godina, sve više se ponašate kao dete. Volimo ono što i deca vole, a to je čokolada. Ipak, zaboravljamo jednu činjenicu, a to je da je ta čokolada od pravog kakaa, odnosno od 70 odsto kakaa. To nije čokolada koju ja stalno kudim i koju danas svi jedemo. Zdravije je da pojedete parče hleba sa svinjskom mašću, jer ima istu kalorijsku vrednost, ali mnogo više dobiti za zdravlje", kaže nutricionista i objašnjava zašto je čokolada često preporuka za dugovečan život.

"Čokolada je hormon sreće. Kada stavite čokoladu u usta, ona se odmah topi. Imate slatkoću koja odmah mozgu daje signal da mu je jako lepo, čak i ako nije dobro, vama je super. Podižete melatonin, odnosno seratonin i samim tim omogućujete organizmu da on bolje vidi i funkcioniše. Kada je u pitanju mera, sve zavisi od toga kako ste raspoloženi. Ako ste mnogo neraspoloženi, uzećete mnogo više. Ako ste raspoloženi kao draga gospođa koja je doživela 122 godine, onda će to biti dve do tri kockice. Uvek kažem da su tri kockice prava mera", kaže Milka Raičević.

Na drugom mestu našlo se maslinovo ulje, a mnogobrojna istraživanja pokazuju da ima isto jedinjenje kao lek brufen.

"Sasvim logično. Mediteranski način ishrane nas spašava od bolesti, prvenstveno od kardiovaskularnih. Omega 3 masne kiseline hrane naš mozak, jer sve ono što ima u maslinovom ulju, blagodat je za naš organizam. Svi kažu da smo zdravi onoliko koliko su zdravi naši krvni sudovi. Da bismo bili zdravi i da bismo istopili taj holesterol, dovoljna je samo jedna kašičica maslinovog ulja. Zar treba reći nešto više? Dovoljna je jedna salata. Maslinovo ulje ublažava bolove. Imate zdrave masnoće koje su neophodne. Ako nećete maslinovo ulje, uzmite masline, dve do tri dnevno", kaže nutricionista.

Sve ljubitelje vina obradovaće vest da se ovo piće preporučuje. Ipak, u Srbiji je poznato da je jedna rakijica dnevno omiljena "rutina" mnogih, a nutricionista kaže da je poželjna, ali pod jednim uslovom.

"Vino sadrži dobre komponente. Inače konzumiram vino i mogu da vam kažem da vino ne možete piti sami. Treba da budete sa porodicom i da nazdravite. Mi zaboravljamo da se ljudi koji imaju preko 100 godina nikad nisu prejeli. Takođe, na njihovoj trpezi je nekvasni hleb. Sve ono što je sa njihovog podneblja, tu je zastupljeno i povrće, voće, orašasti plodovi. To je sve ono što mi nutricionisti svaki dan preporučujemo. Vino može da zameni rakija, ali domaća, prava, jednom dnevno. Dobro je kada ste umereni u svemu i to je recept za dugovečan život", kaže nutricionista.