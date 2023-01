PRINC HARI BEZ DLAKE NA JEZIKU OTKRIO KAKO JE IZGUBIO NEVINOST: Kaje se zbog ove žene - sve se desilo na polju IZA PABA

Princ Hari je u svojim memoarima otkrio kako je i gdje izgubio svoju nevinost...

Izvor: YouTube/BBC

Ljude širom svijeta iznenadila je vijest da je princ Hari, vojvoda od Saseksa, odlučio da napiše i objavi memoare koji samo što nisu ugledali svjetlost dana - tačnije treba da izađu 10. januara. Neizvjesnost raste, a neki djelovi memoara su već iscurili u javnost.

Inače, naziv memoara glasi "Spare" što kada se prevede sa engleskog jezika znači "rezervni igrač". Vjeruje se kako princ Hari na taj način želi da ukaže da se u kraljevskoj porodici nalazi u sjenci svog brata Vilijama. A kako su ispričali izvori za britanski magazin "Daily Mail", memoari su okrutni prema Vilijamu i opisuju svađe između njega i Harija, a napada i princezu Kejt.

Osim odnosa među članovima porodice, iz memoara, čak i prije objavljianja, iscurili su i lični podaci. Pa tako, princ Hari je osim što je u svojim memoarima otkrio da je u dvosatnoj operaciji u Avganistanu ubio više od 25 talibanskih boraca, on je pisao i o nešto intimnijim stvarima - kao što je na primjer trenutak kada je izgubio nevinost.

U memoarima Princ Hari je otkrio intimne detalje o svom prvom intimnom odnosu kada je imao 17 godina. Kako prenose strani mediji on je veoma iskreno govorio o gubitku nevinosti sa starijom ženom u polju iza jednog lokalnog paba.

Kako se navodi princ Hari se inače kaje zbog svog prvog se*sualnog susreta koji se nije slavno završio. Davne 2001. godine, kada je bio student na Iton koledžu u Vindzoru, Hari je sve priznao jednom od tjelohranitelja kraljevske porodice, Marku, prilikom posjete. On ga je posjetio iz jednog jedinog razloga, a to je kako bi saznao pravu istinu.

U transkriptu knjige koji je Mejl vidio, Hari je napisao: "Sumnjao sam da je mislio na moj nedavni gubitak nevinosti, na ponižavajuće iskustvo sa starijom ženom koja je voljela mačo muškarce i koja se prema meni ponašala kao prema mladom pastuvu. Brzo sam se uzjahao na nju, nakon čega me je udarila po zadnjici i na taj način otjerala. Jedna od mojih mnogih grešaka je bila što sam dozvolio da se to dogodi na polju, odmah iza veoma prometnog paba. Nema sumnje da nas je neko vidio", pisalo je. Identitet Harijeve starije ljubavnice decenijama je bio misterija, ali je on tvrdio da je ona bila "lijepa starija žena na selu".