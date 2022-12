OVO JE TRENUTAK ZBOG KOJEG JE I HARIJU BILO NEPRIJATNO: Skandalozni gest Megan Markl u emisiji - "Ona nas za**bava"

Princ Hari i Megan Markl objavili su dokumentarni film za Netfliks, a osim brojnih optužbi na račun kraljevske porodice koje su čuli, gledaoci iz Velike Britanije su videli i "podsmevanje kraljici"

Megan Markl i princ Hari, "zvezde" Netfliksovog dokumentarnog filma koji nosi njihova imena, napravili su potpuni kolaps u tri od šest epizoda koje će biti emitovane. Pojedini delovi njihovog zajedničkog intervjua se različito tumače, zavisno od toga da li su gledaoci iz Amerike ili Velike Britanije.

Iako "dobar deo" Engleske aplaudira Hariju na odluci da skloni svoju porodicu iz kraljevske, mnogi zameraju Meganine izjave o rasizmu, činjenici da "glumi žrtvu", ali jedan isečak iz filma ih je razbesneo više nego svi ostali. Radi se o delu u kojem Megan otkriva kako se osećala kada je trebalo da upozna kraljicu Elizabetu.

"Hari me je pitao 'znaš kako treba da se pokloniš kraljici, zar ne?'". Megan je rekla da nije znala da to treba da uradi, kamoli kako, pa je raširila ruke i sagla se skoro do poda. Dok je objašnjavala kako je to izgledalo zacenila se od smeha, a gledaoci su primetili da Hariju nije svejedno.

"Ona sve nas za***ava", glasili su komentari na Tviteru. "Pogledajte Harija, umire od blama", "Vidi se da mu je krivo što se sprda sa takvim stvarima"... pisali su drugi. Pogledajte sporni deo intervjua:

"Draga Megan Markl, ti si vojvotkinja, milionerka i privilegovana si. Živiš bolje od svih Britanaca koje ismevaš. Nisi žrtva, saberi se", poentirao je jedan tviteraš.