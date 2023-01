PRINC ŠMRKAO KOKAIN I JEO PEČURKE! Ostavio svijet bez riječi i priznao da je imao LOŠ TRIP - "WC šolja mi se obratila"

Princ Hari šokirao je svijet memoarima o životu kraljevske porodice koju su on i njegova supruga Megan Markl napustili 2020. godine i ispričao njegovo iskustvo s drogom.

U autobiografiji koja će se naći u slobodnoj prodaji od 10. januara Princ Hari otkrio je šokantne detalje o odnosima među članovima kraljevske porodice. Nakon što je greškom u Španiji objavljena njegova knjiga "Spare", javnost je prije vremena dobila priliku da sazna neke priče koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Tako su procurili detalji prepirke Harija s njegovim bratom Vilijanom, koji ga je u trenutku sukoba oborio na pod, kao i svađe koja je uslijedila između Vilijama i Harijeve supruge Megan, kada su došli u posjetu kako bi se izmirili i riješili nesuglasice. Senzacionalno priznanje da je nekoliko puta koristio kokain potreslo je kraljevsku porodicu, ali i cio svijet. Princ Hari je takođe priznaje da je pušio kanabis u Itonu i eksperimentisao sa magičnim pečurkama.

"Naravno da sam u to vrijeme uzimao kokain. U nečijoj seoskoj kući tokom lovačkog vikenda, ponuđena mi je linija, i od tada sam uzeo još nekoliko. Nije bilo baš zabavno i nije me posebno usrećilo, kao što mi se činilo da je sve oko mene. Ali zbog toga sam se osjećao drugačije, i to je bio glavni cilj. Osjetiti. Nešto drugačije. Bio sam duboko nesrećan sedamnaestogodišnjak spreman da pokuša skoro sve što bi promijenilo status kvo. To sam sebi govorio", napisao je princ Hari u svojoj autobiografiji.

Nastavio je da opisuje svoja iskustva pod dejstvom magičnih pečuraka. Hari je opisao kako su njegovi prijatelji otišli ​​do frižidera da uzmu piće, pišući: "Dok su vrata bila otvorena, primijetili smo ogromnu kutiju čokolade sa crnim dijamantskim pečurkama. Neko iza mene je rekao da su za sve. Poslužite se, momci. Moj drug i ja smo zgrabili nekoliko, progutali ih zajedno sa tekilom. Ali to se ubrzo pretvorilo u noćnu moru kada je počeo da halucinira u kupatilu", napisao je Hari i dodao:

"Pored toaleta je bila okrugla srebrna kanta, ona sa nožnom pedalom za otvaranje poklopca. Zurio sam u kantu. Zurila je u mene. Onda je postala ... glava. Nagazio sam pedalu i glava je otvorila usta. Ogroman otvoren osmijeh. Nasmijao sam se, okrenuo se, mokrio. Sada je i wc šolja postala glava. Šolja je izgledala kao usta koja zjape otvorena, šarke sjedišta bile su kao prodorne srebrne oči. Rekla mi je: 'Aaah'".

Princ od Velsa, Vilijam i kralj Čarls su dostojanstveno ćutali i nisu komentarisali detalje iz dugoočekianih memoara, ali njihovi saradnici kažu da su duboko "ožalošćeni" napadom. Naziv knjige princa Harija je zapravo njegova titula "rezervnog princa" - za razliku od njegovog brata princa Vilijama, koji ima nadimak "nasljednik".