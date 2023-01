5 STVARI SU NAJVAŽNIJE DA BI ČESNICA 100% USPELA: Dušica i Snežana uživo SPREMILE POGAČU i otkrile - S BRAŠNOM SVI GREŠE

Dušica i Snežana iz udruženja Žena Barajeva su uživo spremile česnicu za Božić, a recept je toliko lak da mogu i početnici da je umese.

Izvor: YouTube/TV Prva/screenshot

Šta je važno da bi česnica uspela? Najbolje savete uživo u jutarnjem programu na TV Prva dale su Dušica Milovanović i Snežana Marinković iz Udruženja Žene Barajeva.

One kažu da su veština i iskustvo važni, ali postoje i neke druge stvari od kojih zavisi da li će pogača za Božić uspeti.

"Sve to ima veze sa kvalitetom brašna, kvasca, jaja moraju da budu sobne temperature, to je vrlo bitno. Brašno treba da bude prosejano i takođe na sobnoj temperaturi. I mlaka voda i to je to", kaže Dušica.

Zašto je važno da brašno bude prosejano, budući da većina savremenih domaćica nema sito u kući, Dušica kaže:

"Ako je brašno starije, desi se da ima ugrušaka i onda se teže masa sjedini, teže prihvati kvasac."

A koji tip brašna se koristi?

"Za česnicu je najbolji tip 400, pšenično brašno. Mada nećete pogrešiti ni sa onim 500", objašnjava Dušica.

A šta je bitno da se nađe u česnici osim parice?

"Grančica badnjaka i grančica drena. Može da se stavi i zrno pšenice, kukuruza... Može da se stavi i orah koji je simbol snage i napretka", objasnila je Snežana.

A za sve domaćice koje misle da su već zakasnile za pripremu česnice, Dušica ima dobre vesti - od početka mešenja, do finalnog proizvoda odnosno ispečene česnice zajedno sa ukrasima, potrebno je oko sat i po vremena.

Sastojci za božićnu česnicu:

750-800 g brašna

4 kašike ulja

100 ml vode

10 g suvog kvasca

1 kašika šećera

1 kašičica soli

1 jaje

1 belance

Premazivanje:

1 žumance

"Zašto se stavlja šećer? Zato što pospešuje vrenje i testo brže narasta i bude vazdušastije", objasnila je Dušica.

Priprema:

Od navedenih sastojaka se umesi testo, ostavi malo da odstoji i naraste. Ponovo se premesi, pa staviu nauljen i pobrašnjen kalup. Ukrasi se prave odvojeno i to od brašna, mlae vode, soli i gustina (a evo i recepta za pravljenje ukrasa - 100 g brašna, 50 ml mlake vode, 1 kašika vode i 1 kašika gustina), ne može od istog testa jer bi onnda moglo da se desi da ukrasi narastu i odlepe se. Testo u plehu se premaže žumancetom, a preko se poređaju ukrasi koji se ne premazuju (poenta je da ostanu beli i da naprave kontrast). Peče se u rerni zagrejanoj dom lepo ne porumeni.