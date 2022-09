AKO OVOJ HRANI ISTEKNE ROK TRAJANJA, ODMAH JE BACITE: Prodavci nas VARAJU na jednu foru - evo kako da znate!

Dobro obratite pažnju na rok trajanja kod ovih namirnica!

Izvor: Unsplash

Neke namjernice mogu više dana da stoje u frižideru, poput voća, povrća ili konzerviranih proizvoda i da nakon toga budu i dalje za upotrebu, sve dok ne primijetite da se pojavila buđ.

Međutim, postoje određene namjernice koje zahtijevaju strogo pridržavanje roka trajanja, poput mesa i određenih mliječnih proizvoda. Ovo je lista hrane koju treba odmah da bacite nakon što joj istekne rok trajanja, kako se ne biste otrovali ili "zaradili" neku bolest:

Mladi i mekani sirevi

Najpodložniji kvarenju su mladi i mekani sirevi kao što su krem ili kozji sir. Obično im je rok trajanja od otvaranja do dvije nedelje najviše. Međutim, ako primijetite bilo kakvu promjenu u mirisu ili izgledu, treba odmah da ih bacite. Tvrđi sirevi, poput čedera ili gaude mogu za nijansu duže da stoje u frižideru, jer bakterije teže prodiru do njih.

Namjenice iz tegli

Zavisi koja je namirnica u pitanju, ali trajanje uglavnom može da bude i do mjesesc ili godinu dana. Međutim, bez obzira na rok, nakon prvog otvaranja, bakterije dolaze u dodir sa određenom namjernicom iz tegle i treba je baciti ako se jave promjene boje ili neobičan miris. Na primer, senf može dugo da traje, do godinu dana u frižideru, dok majonez treba da upotrebite do dva mjeseca od otvaranja, a kečap šest.

Domaće salate

Krompir salata može da stoji u frižideru tri do pet dana. Slično kao i namazi i razni sosevi, tunjevine ili jaja, dosta su osjetljivije namirnice i podložne su bakterijama. Kada ova hrana postane kontimirana, veći je i rizik od trovanja istom. Zato je savjet da delikatesne proizvode i domaće salate ne jedete nakon tri do pet dana.

Svježe meso

Kada je svježe meso u pitanju, obratite više pažnje. Stručnjaci napominju da rok trajanja na pakovanjima prikazuje posljednji dan do kog taj proizvod može da se drži u prodaji, a ne do kada morate da ga pojedete ili zamrznete. Tako da je najbolje da se vodite datumom na pakovanju i da ga što prije isteka roka iskoristite i dobro termički obradite, pogotovo svježe meso sa pijace.

Kada je riječ o mljevenom mesu, stručnjaci napominju da je rok trajanja dva dana nakon kupovine. Mljeveno meso treba da pojedete u predviđenom vremenu, bilo da se radi od govedini, piletini, svinjetini ili nekoj drugoj vrsti.

Bobičasto voće

Nazavisno od toga da li bobičasto voće poput borovnica, kupina ili malina kupujete na pijaci ili u radnji, znajte da je njihov rok trajanja veoma kratak - između dva dana i tri nedelje. Maline i jagode su dobre samo tri dana nakon kupovine, dok borovnice mogu da budu svježe i do dvije nedelje. Jedan od savjeta jeste da zamrznete bobičasto voće ukoliko ne planirate u skorije vrijeme da ga jedete ili pravite neku poslasticu od njega.

Veoma je važno da vodite računa o rokovima trajanja svih namirnica kako ne biste prvenstveno ugrozili vaše zdravlje, ali i kako ne biste uzaludno bacali hranu. Prema izveštaju Programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine, svaki stanovnik za godinu dana baci 83 kilograma hrane, dok se najveći procenat baca upravo u domaćinstvima, čak 61 odsto.