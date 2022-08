RAZMENJIVAO VRUĆE PORUKE SA KOLEGINICOM, PA MU DOŠLO GLAVE: To što je žena saznala nije najgore – sad je "NEUPOTREBLJIV"

Nakon što je uhvatila muža da flertuje sa kolegenicom, žena je izgubila potpuno poverenje, a on libido!

Izvor: Srdjan Randjelovic/Shutterstock.com

Većina parova se susrela sa preispitivanjem odanosti svog partnera. Pitanje poverenja nekako je sastavni deo svake veze, a smatra se da je ljubomora u određenim granicama sasvim u redu, međutim kada ona postaje štetna po vaš odnos? I koliko je ona zapravo realna?

Stepen ljubomore zavisi od toga koliko se vi osećate ugroženim. Oni koji su sigurni u partnera, zadovoljni sobom i svojim odnosom, sebe neće smatrati ugroženim. Međutim, ljudi sa nižim pragom tolerancije često će da zavise od svog partnera i kako se on ponaša.

Konstanto razmišljanje gde je, šta radi ili s kim je može negativno da se odrazi na psihičko stanje. Ipak jedna vrsta ljubomore najviše dovodi u pitanje poverenje. A to je reaktivna ljubomora. Ona je posledica stvarnog ponašanja partnera, a javlja se kao reakcija na partnerov flert, zavođenje ili prevaru.

Ukoliko dođe do toga, svaki dalji partnerov korak je upitan i počinjete u sve da se sumnjate. Često dolazi do konstanih optužbi što dovodi dalje do drugih problema. Upravo se sa ovakvom situacijom susreo jedan oženjeni muškarac koji je u braku sa dve godine mlađom ženom. Šta se zapravo desilo? Kako je i sam rekao, on je pre bračnog života bio pravi zavodnik, a žene je menjao "kao čarape".

"Tačno je, pre braka sam bio ženskaroš, ali kada smo se venčali pre 13 godina, od tada sam se zakleo da ću promeniti dotadašnji način života", započeo je svoju ispovest.

"Uspeo sam u tome, ali sam ove godine doživeo mali peh. Na poslu mi je za 'oko' zapala nova kolegenica i počeo sam da flertujem sa njom. Nije se ništa desilo između nas, već smo samo razmenjivali poruke", objasnio je ovaj muškarac i nastavio ispovest.

"Iako moja žena zna da se fizički ništa nije desilo, ipak je njeno poverenje nestalo, kao i moja želja sa sekusalnim odnosima", rekao je on za kraj.

U želji da pronađe rešenje, on se obratio za pomoć psihološkinji i kolumnistkinji portalu "The Sun", Didri.

Imajući u vidu da postoje brojni razlozi za nastanak erektilne disfunkcije, psihološkinja ipak smatra da je u njegovom slučaju to psihološki problem.

"Velika je verovatnoća da se brinete da vas žena ne napusti ili se možda osećate krivim zbog onoga što se dogodilo", objasnila je i dodala da je potrebno da prvo porazgovara sa ženom i reši nesuglasice, kako bi i problemi u krevetu nestali.