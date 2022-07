NAJUVRNUTIJE OTKRIVANJE PRELJUBE ZA KOJE STE ČULI: Devojka otkazala venčanje - nećete verovati ko je "OTKUCAO" VERENIKA

Kad čujete kako je ova devojka otkazala venčanje zbog prevare i ko joj je sve razotkrio, bićete zapanjeni!

Izvor: Shutterstock/Basilio Dovgun

Neočekivane situacije se svima dešavaju i po pravilu ne zavise od nas samih. Nekako nam se čini da kada jedna stvar krene ''po zlu'', onda se zaređaju i ostale. Jedna devojka se upravo našla u sličnoj situaciji.

Ona je na jednoj društvenoj mreži otkrila zašto je otkazala venčanje i zatražila savet od drugih. Prvo je ispričala koliko je bila potresena kada je njen verenik doživeo saobraćajnu nesreću, a zatim je usledio još jedan šok. Njena nesuđena svekrva joj je otkrila ono što nijedna majka ne bi, a to je da je njen sin počinio preljubu.

''Trebalo je da se udam za verenika sa kojim sam bila šest godina u vezi. To su bile najbolje godine u mom životu'', započela je svoju ispovest, a zatim napisala kako joj je verenikova majka ''otvorila'' dušu.

''Ona je veoma religiozna i kada je moj verenik doživeo saobraćajnu nesreću i bio u kritičnom stanju, bila je zabrinuta za njegove grehe pa mi je rekla da me je prevario pre otprilike dva meseca sa bivšom devojkom''.

Na kraju je nesuđena svekrva rekla kako je to uradio jedanput u trenutku slabosti i da je shvatio da je pogrešio. Nakon što se oporavio i izašao iz bolnice, on je otišao kod roditelja da se zaleči. Bez obzira na svekrvino priznanje, on je i dalje planirao venčanje, iako Anabela nije želela.

"Naša veza je završena onog trenutka kada sam saznala za prevaru. Ostala sam sa njim, jer sam ga volela, a volim ga još uvek i želela sam da se oseća bolje. Nisam mogla da mu slomim srce dok se oporavljao od nesreće'', dodala je ona.

A zatim se nakon par dana ponovo oglasila na društvenoj mreži i nastavia priču:

''Rekla sam svojim roditeljima (koji plaćaju venčanje) šta se dogodilo i da želim da ga otkažem. Nadam se da mogu da povrate barem deo novca. Iako mi se on izvinjavao i plačući govorio da mu je žao ja i dalje stojim pri svojoj odluci''.

Međutim, problem je u tome što njeni roditelji i svi ostali ne mogu da poveruju da je za njih dvoje došao kraj. Za kraj je dodala kako joj je potrebno da bude sama u miru i tišini.

Jedan od komentara je glasio: ''Mama se uplašila za život sina, pa je pokušala da se ispovedi umesto njega''.

"Učinio je to jer je mislio da može da se izvuče. Nikada ne razmišljajte o tome da ostanete sa prevarantom. Sasvim je moguće da ovo nije bio jedini put", dodao je drugi korisnik.

Šta vi mislite o ovome?