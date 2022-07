SVE SAM OTKAZALA DVA DANA PRED SVADBU JER SAM SAZNALA ISTINU O VERENIKU: On neka objasni ljudima, žene otvorite oči!

Devojka otkriva da je otkazala svadbu kada je videla svog verenika na Tinderu.

Izvor: Shutterstock/fizkes

Jedna devojka otkrila je kako je otkazala venčanje u poslednjem trenutku. Tinder, aplikacija za upoznavanje, doživljava sve veću popularnost, a istraživanja pokazuju da su njeni korisnici najviše muškog pola.

Devojka, koja je odlučila da završi odnos zbog ove aplikacije, kaže da nije najveći problem to što njen verenik ima profil na Tinderu. Prema njenim rečima, pogodilo ju je kad je videla da se on na aplikaciji predstavlja kao "slobodan muškarac".

Bili su zajednom sedam godina i venčanje je bilo logičan sled njihovog odnosa, ali sada je odlučila da ga otkaže.

"Moja najbolja drugarica Ana me je pozvala i rekla da mora nešto da mi pokaže. Na ekranu mobilnog telefona bio je otvoren profil mog verenika. Iako na prvu nisam mogla da skontam da je to zaista on, pregledom ostalih fotografija na profilu postalo je jasno da jeste, a posebno je označio i da je slobodan", ispričala je.

Inače, istraživanje iz 2017. godine kaže da 35 odsto ljudi koji su u vezi koriste i neku aplikaciju za upoznavanje, i to češće muškarci. Svađe, nedostatak seksa i dosadu u vezi naveli su kao najčešće razloge zbog kojih se okreću traženju uzbuđenja na aplikacijama za upoznavanje partnera.