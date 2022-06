DŽABA GLADUJETE, AKO VAM NEDOSTAJU OVI VITAMINI NIKADA NEĆETE SMRŠATI: 3 nutrijenta koji BLOKIRAJU topljenje sala

Saznajte koji vitamini potpomažu mršavljenje.

Na sve načine pokušavate da oslabite, gladujete, neumorno vežbate, a rezultati izostaju? Velika je verovatnoća da vašem telu nedostaju neki nutrijenti koji, ukoliko su u deficitu, blokiraju proces mršavljenja.

Ali, ako ih naš organizam sadrži u optimalnoj količini, oni će potpomoći topljenje kilograma, a o kojim je to nutrijentima reč, objasnila je ruska doktorka i nutricionistkinja Elena Tikhomirova.

Po njenim rečima, gubitku težine najviše doprinosi vitamin D, a slede vitamini grupe B i C.

"Vitamin D je sa razlogom na vrhu liste, jer je uključen u sintezu muških i ženskih polnih hormona koji regulišu intenzitet metaboličkih procesa u našem organizmu. Nizak sadržaj vitamina D može da dovede do smanjenja aktivnosti, raspoloženja i libida, a koje prati povećanje apetita. Zaključak je da ukoliko je ovaj vitamin u deficitu, teško ćete da oslabite", objasnila je dr Tihomirova.

Specijalistkinja je primetila da su vitamini grupe B važni katalizatori oksidacije masti, ubrzavaju proces sagorevanja sala tokom vežbanja, a takođe kontrolišu prenos neuromuskularnih i interneuronskih veza. Važno je da se ovi vitamini unose u organizam svaki dan, jer se oni u njemu ne akumuliraju.

Nutrijent koji je takođe koristan za mršavljenje jeste i vitamin C. On podstiče sintezu kolagena u telu, što dovodi do gubitka težine, a potpomaže i da sačuvamo mladolik izgled.

"Vitamin C je jedan od najvažnijih antioksidanata koji štiti ćelije našeg tela od oksidacije slobodnih radikala i daje mladost i elastičnost tkivima našeg tela. Kao i vitamini B, neophodno je da se svakodnevno unosi", zaključila je dr Elena.