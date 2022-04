JEDAN VITAMIN SKRAĆUJE ŽIVOT AKO SE PREDUGO UZIMA: Doktorka UPOZORILA na suplemente - ovo ne znaju ni lekari!

Stručnjakinja za ishranu prof. dr Svetlana Stanišić upozorila je na oprez prilikom uzimanja suplemenata, posebno vitamina B i E!

Izvor: Youtube/Screenshot/Prva

Zdrav život je tema o kojoj se sve više govori, zbog sve većeg broja hroničnih bolesti koje su veoma učestale. Zdrav način života između ostalog podrazumeva i zdravu ishranu, a mnogi svoj imunitet jačaju unošenjem raznih suplemenata.

Međutim, da sa suplementima treba biti veoma oprezan u Jutarnjem programu na TV Prva istakla je stručnjakinja za ishranu, prof. dr Svetlana Stanišić, otkrivajući podatak iz istraživanja, da jedan vitamin skraćuje život ako se predugo uzima.

"Ima istraživanja i to su jako poznata, na primer, pre deset godina je još objavljeno u ’Žurnal of amerikan medikal sosajeti’ da redovno uzimanje vitaina B9 i B12, možete to prevesti na kompleks B vitamina, da skraćuje život i posebno povećava rizik od smrtnosti od raka.Oni su pratili ljude šest godina, svakodnevno su uzimali suplemente vitamina B i pokazalo se da je 30 odsto bila veća smrtnost, to je ogroman procenat. Zbog čega dolazi do toga? Vitamin B obezbeđuje energiju za naše ćelije, pa kao što pomaže razvoj i dobijanje energije u našem organizmu, takođe podstiče tkiva koja brzo rastu, a to može biti maligno tkivno. Pošto se svaki dan u našem telu stvara izvestan broj malignih ćelija, naše telo ne stigne da ih se reši pre nego što im vitamin B da podstrek da se raspire. Ja bih rekla da moramo da budemo oprezni sa tim".

Dr Stanišić je upozorila i na još jedan vitamin.

"Isto je sa suplementima vitamina E, takođe se pokazalo da skraćuje život, iako veliki broj američkih kardiologa uzima ovaj vitamin zato što znaju da je dobar za srce i krvne sudove, ali isto skraćuje život jer ovi antioksidansi kad se uzmu u velikoj količini isto mogu da deluju prooksidantno".

Ona je istakla da to ne znači da u ovi vitamini štetni, već da ih ne treba uzimati predugo.

"Treba biti umeren i samo povremeno, do mesec ili dva najviše uzimati vitamine. Izuzetak je vitamin D koji možemo uzimati pred kraj zime, za koji je pokazano da utiče pozitivno na dugovečnost, svi ostali vitamini – oprezno".