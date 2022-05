ZAŠTO MUŠKARCI OTKIDAJU NA ŽENE PREKO 40? Fora je u dve osobine, a uz ovih TOP 5 saveta ćete sijati kao nikada u životu!

Ovo je lista od top pet saveta kako da žene i posle četrdesete godine bude zdrave, srećne i zadovoljne.

Prema istraživanjima, muškarcima su žene u četrdsetim godinama više privlačnije nego one u dvadesetim, jer su one upravo tada mnogo samouverenije i ispunjenije. Žene u tim godinama, nakon što su prešle dobar deo života, postaju svesne sebe i šta su postigle, počevši od karijere, pa sve do ''podizanja'' dece.