MOMAK MI JE NAPRAVIO TORTU ZA ROĐENDAN, PA SVE UPROPASTIO JEDNOM REČENICOM: Ceo dan je propao, plakala sam u kupatilu!

Dečko joj je napravio tortu za rođendan, ali jedna stvar koju je nakon toga rekao joj je uništila dan!

Jedna devojka veoma se obradovala što joj je dečko pripremio tortu za rođendan, ali zbog jednog njegovog komentara se osećala užasno loše. Ona je u ispovesti za Reddit objasnila da joj dečko već neko vreme "ne tako suptilno" govori da bi trebalo da smrša, zbog čega se osećala veoma neprijatno kada joj je otkrio šta je uradio sa tortom.

"Juče je bio moj rođendan i moj dečko je celo jutro proveo spremajući tortu za mene. To je prelep gest i izgledala je sjajno. Uzela sam zalogaj i bila je... stvarno gorka. Ali, pretvarala sam se da je veoma ukusna. Onda je moj momak rekao: ’Stavio sam samo pola mere šećera da bi imala manje kalorija’. I znam koliko je to glupo, ali baš me je rastužilo", započela je priču ova devojka.

"Da biste razumeli, dečko me već neko vreme ne tako suptilno ohrabruje da smršam. Rekao je da bi trebalo da počnemo da brojimo kalorije (on ne treba da smrša, ali je želeo da me podrži tako što ćemo to raditi zajedno, što je stvarno lepo).

Ja imam višak kilograma još od pre nego što smo se upoznali. Volela bih da malo smršam i iako me on ne primorava da bilo šta radim, on je odlučio da počnem da brojim kalorije, a ja se tu nisam mnogo pitala. Znam da bi trebalo da trebalo da kažem sebi da je lepo što mi je napravio tortu i potrudio se da to bude zdravija varijanta, lepo je što brine o mom zdravlju, ali u svojoj glavi čujem samo ’čak i na tvoj rođendan misli da si debela, ne može čak ni tog dana da te pusti da uživaš u lepim stvarima’".

Devojka je priznala da ju je to toliko rastužilo da je plakala u kupatilu, kako je ne bi video i još uvek se lomi da li bi trebalo da kaže dečku kako se zbog toga oseća.

"Ne želim da dramim, i zaista ne želim da misli da ne cenim to što mi je napravio tortu, veoma cenim taj gest. Ali, ne znam, sama činjenica da me podseća na to da želim da smršam (na šta sam inače osetljiva) i na moj rođendan, od svih dana u godini, učinila je da se osećam loše".

Žena je na kraju pitala forumaše da li bi "ispala kreten" ako bi rekla dečku kako se oseća i koliko ju je sve to uznemirilo, a većina je bila na njenoj strani.

"Uopšte ne dramiš. Zaista je uznemirujuće to što misli da ne zaslužuješ normalnu rođendansku tortu. Koja je poenta torte?", napisao je neko, a drugi su joj poručili da joj momak na ovaj način polako uništava samopouzdanje – "biće gore ako to ne prekineš".