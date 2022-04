BILI SMO JEDNU NOĆ ZAJEDNO, SMRDIO JE NA BIJELI LUK, A ONDA SE DESIO ŠOK: Djevojka razapeli na mrežama – KAKO SI MOGLA?

Djevojka zatrudnjela posle prvog odnosa, požalila se na mrežama, ali ovakvu reakciju nije sigurno očekivala...

Na društvenoj mreži Reddit osvanula je objava koja je izazvala žestoke reakcije i podijelila mišljenja njenih korisnika. Stvar je vrlo "delikantna", riječ je o odnosu za jedno veče koji se završio trudnoćom.

Ženska osoba koja je opisala svoju situaciju izazvala je burne polemike, a evo šta joj se dogodilo...

"Da sad ne odugovlačim, bila sam usamljena, javila sa nekom momku na ovom subreddita (sad neću imenovati ko, ali često on ovdje postuje, skoro svaki dan), našli se uživo, družili, imali se*s...", ovim riječima je počela svoju kratku ispovjest korisnica Reddita.

I tada njen život počinje da se komplikuje...

"I onda mi je kasnilo, uradila sam test trudnoće, i to tri puta, i ispade da sam trudna... Lik me ispalio i blokirao odmah posle se*sa. Ne mogu nikako da stupim i kontakt sa njim. Ne znam šta da radim, nisam do sada bila trudna, a ne znam da li da abortiram ili ne", nastavila je.

"Što je najgore, se*s je bio jako loš, on je smrdio na bijeli luk, i bio barem 25 kg deblji nego na slici koju mi je poslao. Kad sam se ljubila sa njim, k'o da sam pepeljaru lizala. Sve vrijeme je pričao o sebi i o nekim igricima i DnD, od čega me ništa ne interesuje", napisala je ona i zatražila savjet od kroisnika ove mreže.

"Imate neki savjet za mene šta da radim? Mislim dobro bi mi došao, iako sam ovo okačila da malo ispraznim ventil, jer nemam nikog kome mogu da se povjerim oko ovoga", kaže ova žena.

Prvo što je zaintrigiralo korisnike Reddita bio je ko je taj "misteriozni momak" koji se ponio ovako "nečasno", pa su tražili da vidi ko je to bio čest gost u njuhovoj grupi, a sada su njegovi komentari izbrisani... Neki su joj slali riječi podrške i osuli "drvlje i kamenje" po muškarcu koji je iskoristio, ali najviše je bilo onih koji jednu stvar nikako nisu mogli da razumiju.

"Kako je mogla da ima odnose sa njim, ako je smrdio na luk i cigarete? Nešto ja tu ne vjerujem", napisao je jedan korisnik sa kojim su se mnogi složili. Kako je rasprava odmicala, tako je bilo sve više onih koji su sumnjali da je cijela priča istinita, a nakon prvih riječi podrške, krenule su kritike na račun ove djevojke. Glavni argument im je bio baš taj - zašto si imala seks sa nepoznatom osobom koja tako izgleda i miriše?

Šta vi mislite o njenoj priči?