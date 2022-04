SVE JE BILO SAVRŠENO DOK NISAM VIDELA NJEGOV TELEFON! Devojka u dilemi zbog neobičnog detalja - "Ček, ček, ŠTA TO PIŠE?"

Devojka se požalila na društvenim mrežama jer je na mobilnom telefonu potencijalnog dečka uočila detalj koji joj se nije dopao.

Znate onaj osećaj kad taman mislite da sve ide kako treba, a onda samo jedan znak bude uzbuna za pometnju u vašoj glavi? Upravo sa takvom situacijom suočila se devojka koja je svoju priču objavila na društvene mreže.

Kada se videla sa momkom za kojeg je zainteresovana, uočila je jedan detalj na mobilnom telefonu, a potom je korisnike društvene mreže Mumsnet pitala za savet.

"Dakle, bila sam na prvom sastanku u petak uveče sa dečkom iz Bumble-a. Sve je išlo dobro do samog kraja, a onda mi je pokazao nešto u aplikaciji za razmenu poruka gde smo se i dopisivali", počela je devojka i objasnila:

"Sačuvao je moje ime kao Karl, a ne Šarlot. Odmah sam ga pitala zašto je tako sačuvao moje ime? Rekao je da je samo greška. Imala sam čudan osećaj, ali je odmah ispravio moje ime", objasnila je devojka.

Kako je napisala, sada je u nedoumici da li da nastavi viđanje sa njim.

"Tražio je da se ponovo nađemo ove nedelje. Malo smo se dopisivali, ali ne mogu da se otarasim osećaja da laže i da me je sačuvao kao muškarca kako bi prikrio da je već u vezi. Jesam li nerazumna ako otkažem sledeće viđanje samo na osnovu ovoga? Ili on zaista ništa ne krije?", pitala je devojka.

Naravno, komentari su bili podeljeni.

"Ne postoji jedno jedino nevino objašnjenje. On već ima ženu u svom životu i vas skriva. To je jedino objašnjenje", "Bez obzira na razlog zbog kojeg je to učinio, čudno je. Napisao je to tako s razlogom. Verujte svom instinktu", "Nisi nerazumna ako si oprezna, ali može biti da ga je 'spellchecker' tako promenio a on to jednostavno nikada nije promenio. Da mi se stvarno sviđa, ne bih prekinula viđanje samo zbog toga ali definitivno bih otvorila oči", glasili su neki od komentara.