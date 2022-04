AKO STE NEKI OD OVA 3 HOROSKOPSKA ZNAKA, SPREMITE SE: Teška nedelja je pred vama, svi planovi redom propadaju!

Ovim horoskopskim znacima ove nedelje ništa ne ide glatko!

Početak aprila, tj. nedelja od 4. do 10. aprila donosi brojne izazove pre pojedine horoskopske znake. Planete će u ovom periodu napraviti haos, ali Mesec u Biku u nama budi borce spremne da preskoče svaku prepreku.

S druge strane, Sunce u konjunkciji sa Merkurom utiče na svaki naš pokret, zbog čega je ove nedelje povećan rizik da kažeo nešto što ne bi trebalo.

Tri horoskopska znaka ove nedelje će imati najviše izazova, evo šta ih očekuje.

Blizanci

Čini vam se je trenutno sve na čekanju u vašem životu, i to vas jako nervira – čekate novac, čekate da vam neko donese neku vest... To vam je potrebno da biste počeli da ostvarujete svoje planove i čini vam se da to nije fer – radili ste, zaradili, a novca nema...

Što se tiče osobe od koje očekujete neku vest, verovatno je nećete čuti. Srećom, vaš vedar duh vam neće dati da previše tugujete zbog toga, kao i uvek, pronaći ćete nešto pozitivno u svemu.

Rak

Imaćete priliku da se dokažete i pokažete svoju mudrost, iskustvo... Ljudi vas veoma poštuju i važite za nekoga ko uvek zna kako da pravilno postupi u datom trenutku, pa će i sada to tražiti od vas, ali ovog puta nećete uspeti da zablistate, samo zato što ste nespremni.

Ne brinite previše, jer iz toga bi samo trebalo da naučite lekciju – da se ne oslanjate previše na svoju reputaciju i da zbog nje ne postajete lenji. Morate konstantno da radite na sebi.

Škorpija

Već na samom početku nedelje ćete se osećati loše – ne u fizičkom smislu, već ćete biti neraspoloženi, bez elana. Imali ste toliko planova, ali svojom negativnošću sabotirate sami sebe.

Nekim bliskim ljudima u vašem životu ne ide kako treba, a vi ste pomalo srećni zbog toga. Krajnje je vreme da prestanete da razmišljate o tome šta fali svima drugima i da se time tešite, već počnite da radite na sebi, da vama bude bolje.