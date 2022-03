MNOGO PROMENA DESIĆE SE U APRILU! Astrolog Veličković DETALJNO savetovao sve horoskopske znake - ovo obavezno uradite!

Merkur u znaku Ovna trajaće do 11. aprila, a ako je suditi po rečima astrologa, definitivno nam sledi uzbudljiv mesec.

Izvor: Prva TV/screenshot

Merkur, planeta komunikacije, od 27. marta prešao je iz znaka Riba u znak Ovna. Ovaj period će sve malo ubrzati, a astrolog Dušan Veličković je u emisiji "150 minuta" na Prvoj dao detaljnu prognozu za sve horoskopske znake.

Ovaj period trajaće do 11. aprila, a Veličković ističe o čemu bi svi trebalo da povedemo računa.

"Merkur nije sjajan kad su pregovori u pitanju, jer kada je Merkur vatren, onda su svi u pravu i nema teorije da neko pravi kompromis. Tek kad ode u Bika ima šanse da se prave kompromisi i sve materijalno da se sprovede, a to će biti polovinom aprila i tad ćemo biti prizemniji i realniji", rekao je astrolog.

Ovnovima, Bikovima i Blizancima slede sjajna dešavanja u aprilu.

"Ovnovima su mogući problemi sa prijateljima i moj savet im je da u aprilu budu oprezni sa manipulisanjem novcem. To znači da nikome ne pozajmljuju pare, da vode računa o kreditima, da ponesu lupu za mala slova i da bez finansijskog stručnjaka ne rade ništa, jer u spurotnom mogu da naprave štetu. Mogli bi da upišu školu stranih jezika jer im je generalno dobar period za učenje novih stvari, a to im daje Merkur koji je ušao u njihov znak", rekao je Dušan i otkrio šta čeka Bikove i Blizance:

"Bikovima je fantastičan period. Bikovi će biti mnogo kreativniji, deseto polje im je puno, a to je karijera. Mogu da se odluče da krenu u samostalni biznis, tako da će im april biti fantastičan, a oni koji su slobodni, mogu da se zaljube. Blizancima je sjajan period za posao, imaće mnogo energije jer Merkur, koji vlada njima, ušao je u znak Ovna. Moj savet je da tu energiju kanališu u konkretne, realne stvari, posebno kada je posao u pitanju. Sledi im napredovanje ili početak gradnje neke nekretnine", istakao je astrolog.

Dok Rakovi sređuju životni prostor, Lavovi su pred prekidom emotivne veze ili braka.

"Rakovima verovatno nije bio prijatan mart. Bio je naporan i težak ili je bilo nekih prekretnica. Sad ulaze u božanstven mesec, april, u kom mogu da preuređuju kuću, da kupe neke nove stvari, da jednostavno ulepšaju život ili radni prostor i da jedan vikend provedu van Srbije. Lavovi su znaci da ih uživate dok gledate. Oni ulaze u jedan ozbiljniji mesec, u kom će definitivno početi pripremu terena za neke poslovne stvari, njihovo sedmo polje je puno planeta. Oni imaju totalni haos na partnerskom polju i u ovom mesecu bi mogli da se odluče na razvod ili raskid veze. Ipak, ja im to ne bih savetovao jer to je oblast u kojoj mi učimo", rekao je astrolog i dodao:

"Kada se razvedete u takvom periodu, to vam je kao kada bi sa pismenog pobegli u pola časa. Znači, nećete dobiti jedinicu, ali nećete dobiti ništa ni posle toga i biće vam još teže. Moramo da razumemo drugu stranu i da je život pravljenje kompromisa a ne nametanje svoje volje. Svako ko nameće samo svoje, uvek ostane na kraju sam", rekao je Veličković.

Devicama, Vagama i Škorpija sledi bolji period.

"Device posle dinamike u martu ulaze u mirniji mesec, zanimljiv. Sedmo polje, polje partnerstava, je dinamično, jer su sve planete samo u Vodoliji, Ribama i Ovnu. Jupiter i Neptun su u Ribama, a one idealizuju nešto i trebalo bi da je Devicama lepo. Ako im nije lepo, one će kroz neku vezu pronaći dublji smisao života. Device treba da nahrane i svoju dušu, ne samo novčanik. Vagama je početak fantastičnog meseca u kom će značajno poporaviti svoje finansije. Drage Vage, igrajte bingo, loto, sve moguće i nemoguće. Nemojte da preterujete u demonstraciji svoje moći da ne bi oterali od sebe nekog ko vam je jako bitan i ko vas voli", rekao je astrolog, a potom se osvrnuo na Škorpije:

"Škorpije svode račune i podvlače crtu. Nekim osobama će se zahvaliti, a neke trajno najuriti iz svog života. Takođe im je fantastičan period za pripremu rada na realizaciji neke nekretnine, a na tome će početi da rade od polovine aprila i u maju mesecu. Idealan mesec za naplatu nekih starih potraživanja, za sve ono na čemu su radile, a nikako da završe. Nove akcije kreću tek od 1. maja", kaže Veličković.

Strelčevi dobijaju nove ideje, dok se Jarčevima savetuje štednja.

"Strelčevima je sjajan period za ulazak u neke nove poslovne kombinacije. Jupiter im je izuzetno dobar, sa nekim Neptunom. To što su uradili u martu mesecu je samo odskočna daska za dalje. Dragi Strelčevi, vi ste rođeni filozofi i vama će se negde oko polovine ovog meseca roditi nova ideja. Otvorite sve kanale za dotok informacija. San je jedan jako bitan kontakt sa najdubljim nivoima naše svesti, pazite i pamtite šta sanjate", savetovao je astrolog i dodao:

"Jarčevi su započeli neke bitne stvari. Ulaze u jedan viši nivo posla, a ja bih im savetovao da čuvaju pare i da ne kupuju stvari koje nisu neophodne. Savetuje se štednja u aprilu da bi sačuvali nešto za maj i da bi mogli da kupe to što im stvarno treba. Vodolije su se provlačile, ali nikako da dođu do cilja. Ubeđen sam da će to u aprilu moći, da je ovo jedan jako kreativan, dobar i divan mesec jer u njihovom znaku ima dosta planetica koje ih teraju na akciju, posebno danas. Mnogo velika koncentracija i energija su prisutne, treba iskoristiti sve ideje koje dolaze", rekao je astrolog i otkrio šta čeka Ribe:

"Ribe su ušle u mesec u kom može da im se desi nešto toliko značajno na poslu, da će im to obeležiti celu ovu godinu. Možda im se ponudi novi posao, možda im se ukaže prilika za kupovinu neke nekretnine. Treba da budu savesne i odgovorne da bi ih nebo nagradilo boljom pozicijom", istakao je Dušan Veličković.

Kako su vam zvezde danas naklonjene? Saveti naših astrologa za zdravlje, ljubav i posao vas čekaju svakog dana na Viberu. PRIJAVITE SE OVDE.