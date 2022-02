STRIPTIZETA NIKAD ISKRENIJA - OVO JE ISTINA O POSLU! Kakve su PARE i gosti, a nikad ne biste pogodili šta je NAJOPASNIJE

Striptizeta je odlučila da otkrije kako zaista izgleda njen posao, a potom je uputila najvažnije savete svim ženama koje žele da se bave striptizom.

"Posao striptizete nije ni malo lak. Teži je nego što mislite", započinje svoju priču Pamela Karmen, striptizeta iz SAD, koja se ovim poslom bavi već 20 godina.

Iako mnogi misle da je posao striptizete samo da pleše dok skida odeću sa sebe, Pamela želi da dokaže suprotno i predstavi realnost ovog posla. Kako kaže, novac je teže zaraditi nego što mnogi misle. Nakon što je videla da mnoge devojke ovaj posao na TikTok-u prikazuju kroz gomilu novca, Pamela je odlučila da otkrije pravu istinu.

"Definitivno nije ni približno tako lako zaraditi novac, kao što to prikazuju devojke na TikTok-u. Postoje noći kada sam zaradila oko 50 dolara, a postoje i one u kojima sam zaradila i po nekoliko hiljada dolara. Isto tako, dešavalo se da izađem bez ičega i ostanem dužna klubu. To nije lak posao i novac nikada nije obećan", započela je svoju priču Pamela.

Iako voli posao koji radi, ona ističe da mnoge žene nisu svesne u šta se upuštaju, a da je njena želja da upravo to promeni.

"Morate redovno da radite do kasno u noć ako želite da zaradite veliki novac i, u zavisnosti od toga u kom striptiz klubu radite, neki gosti mogu biti neprijatni", ističe Pamela koja je potom uputila savete za sve one koje žele da se bave ovim poslom.

Kako kaže, to su najbolji načini da žene zaštite sebe.

"Savet koji mogu da podelim ženama koje su nove u striptizu, jeste da nikada ne nose losion ili ulje na telu, jer to može da izazove povrede na bini. Nemojte biti stidljivi i nikada nemojte davati prednost gostima. Svi imaju novac, uvek znajte da vi treba da imate kontrolu i kada kažete ne - to znači ne. Tvoje telo - tvoja pravila", ističe ona i dodaje:

"Budite sigurne da imate dobre potpetice, po mogućnosti kožne, jer će one biti najbolje za ples oko šipke. Znajte da kažete ne i uvek, ali uvek imajte samopouzdanje", kaže Pamela.

Osim toga, Pamela navodi da se uglavnom susreće sa komentarima da žene koje se "tako lako skidaju za novac", nisu sigurne u sebe. Ona želi da naglasi da je potpuno suprotno.

"Ples mi je pomogao da steknem najveće samopouzdanje ikada! Još jedna zabluda je da strptizete žele muškarce koji dolaze u klubove" objasnila je ona.

"Nas ne privlače gosti, mi smo zaista tu samo zbog posla. Dobijamo svoj novac i idemo kući kao i svaki drugi radnik na svakom drugom poslu širom sveta. Ovo nije glamurozan posao, ali mi je definitivno promenio život na bolje", istakla je ona.