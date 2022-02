SA 16 GODINA SAM POČELA KAO DOMINO DAMA! Klijenti tražili da ih MUČIM u kostimu bolničarke, evo koliko sam ZARADILA

Glumica koja je u žižu javnosti dospela zbog veze sa Kanijeom Vestom otkrila detalje iz svoje prošlosti - sa 16 godina radila je kao domino dama!

Izvor: Instagram/Screenshot/juliafox

Ime glumice Džulije Foks postalo je poznato nakon što je 2019. godine glumila u filmu Uncut Gems, a još i više zbog veze sa Kanijeom Vestom nakon njegovog razvoda.

Međutim, ono što mnogi ne znaju o glumici je da je, pre nego što je došla do Holivuda, radila kao domino dama na Menhetnu. To je otkrila u podkastu Call Her Daddy, kada je voditelju Aleksu Kuperu iznela detalja posla koji je radila kako bi izdržavala sebe.

Ono što je možda najšokantnije u celoj priči je da je Džulija tim poslom počela da se bavi kada je tek napunila 16 godina. Kaže da je to bilo njeno prvo iskustvo sa glumom, ali i način da istraži svoju seksualnost.

Foksova je ispričala da su joj klijenti plaćali 250 dolara na sat da igra ulogu medicinske sestre, dok muškarac igra ulogu potčinjenog lekara. Ponekad su od nje tražili i da ih fizički muči.

Glumica je rekla da nikada nije imala seks sa klijentima, ali da joj je to iskustvo dalo šansu da se oproba u glumi. Takođe, kaže joj je ovaj posao pomogao da istraži svoju seksualnost, ali i da bude svesnija sopstvenih želja.

"U ovom veoma kontrolisanom okruženju, mogla sam da istražujem", rekla je Džulija o svom pređašnjem poslu, dodajući da joj se dešavalo da usred fantazije koju je ispunjavala klijentu shvati da nešto od toga uzbuđuje i nju.

Ona je u podkastu govorila i o tome da je kao tinejdžerka koristila drogu, kao i o seksu u četvoro.