LJUDI NE ZNAJU KOLIKO JE MIROĐIJA MOĆNA ZA ZDRAVLJE! Lekar upozorio i kakvu NIKAD ne treba kupiti - nema nikakav efekat!

Mirođija je odlična za zdravlje jer ima više vitamina C od pomorandže po jedinici težine, jako dejstvo protiv mikroba i brojna druga blagotvorna svojstva. Ali ako vidite ovakvu, ne kupujte je!

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je u Jutarnjem programu o blagotvornim dejstvima jednog od najčešće korišćenih začina u Srbiji, mirođiji.

"Otišao sam u restoran i rekao da mi pripreme salatu od paradajza, supu i krmenadle. Pitaju me, da li sa mirođijom? Pa naravno! Ona je korektor ukusa, pojačava prirodni ukus hrane, recimo riba je ukusnija kada ima malo mirođije. A neverovatno je zdrava, po jedinici težine ima više vitamina C od pomorandže", rekao je on.

Mirođiju treba stavljati u supu, rekao je doktor, i objasnio da pileća supa nije toliko zdrava samo zbog piletine, već i ovog čudesnog začina.

"Sad je zimsko doba i obično dajemo supice sa knedlama i deci. Ako dodamo i mirođiju, povećavamo antiinfektivno dejstvo. Nije to samo od pileta, već i od mirođije, ona ima snažno antimikrobijalno dejstvo. Na 250 mililitara stavite četiri grama, otkinite jedan prstohvat, i stavite u supu. Ali dobra je i mlevena. Samo pazite da se nije pojavio cvet, kada se pojavio cvet ona ne vredi više ništa za zdravlje", rekao je gastroenterolog.

"Čaj od mirođije se takođe pravi, ko ima bronhitis neka skuva 20 grama mirođije i 30 grama peršuna, prelije ključalom vodom, ostavi da odstoji i popije s medom. To je izuzetno za bronhijalnu sekreciju", rekao je on.

"Kada dojilje imaju manje mleka, piju čaj od mirođije, on povećava laktaciju. A bebe kada imaju koliku, dva grama mirođije neka odstoji pola sata u 250 mililitara ključale vode i neka beba pije kada se potpuno ohladi. Pa dalje deca koja imaju poremećaj hiperaktivnosti, nedostatka pažnje, njima takođe dajte čaj, ima blago sedativno dejstvo", rekao je doktor.

"Svako domaćinstvo mora da ima mirođiju i da je koristi, ona je odlična i ako patite od nesanice. Svuda je ima, možete je i posaditi, niknuće za mesec dana i rašće tri meseca dok se ne pojavi cveće. E, čim se pojavi cvet, lišće više nema blagotvorno dejstvo, ali pre toga je mirođija čudo od jestive biljke", rekao je on.