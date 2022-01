EVO ZAŠTO OMIKRON DAJE LAKŠE KLINIČKE SLIKE! Hrvatski doktor izneo teoriju koja vam NIJE pala na pamet, a objašnjava sve

Hrvatski imunolog dr Zlatko Trobonjača objasnio zašto omikron izaziva lakše kliničke slike.

Izvor: YouTube/Hrvatska radiotelevizija

Imunolog dr Zlatko Trobonjača s Medicinskog fakulteta u Rijeci rekao je u Dnevniku HRT-a da ne smemo da se opuštamo kada je omikron soj u pitanju, jer nemamo dovoljno podataka o tome da je manje opasan od prethodnih varijanti virusa.

Dr Trobonjača je komentarisao lošu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, gde je dan ranije preminulo dete od samo 11 godina, bez prethodnih pratećih bolesti. Rekao je da lakša klinička slika nije samo "zasluga" specifičnosti omikron soja.

"Omikron se u literaturi opisuje kao soj koji uzrokuje nešto blaže kliničke slike nego prethodni sojevi i u većoj meri inficira gornje delove respiratornog sistema, a u manjoj meri donje. Zbog toga se, s jedne strane, i brže širi, a s druge strane, čini se da sam po sebi uzrokuje blaže oblike bolesti. Ipak, u našem društvu bila određena količina imunosti stečena od ranijih sojeva i vakcinacije, pa je i to još jedan razlog zašto vidimo blaže kliničke slike i bolnice nisu pune. Uprkos tome treba biti oprezan", rekao je on.

"Budući da ova omikron epidemija traje svega dvadesetak dana, dakle, to je premalo vremena da bismo zaključili da taj virus nije opasan i da on neće dovesti do povećanja hospitalizacija i tako dalje, i zaista nije vreme da se u potpunosti još opustimo u tom smislu", poručio je Trobonjača. Komentarišući primenu mera kazao je da o popuštanju nema govora dok još uvek nemamo kompletnu sliku o omikronu.

"Mi moramo sačekati određeno vreme i zaista se uveriti koje će biti zdravstvene posledice širenja omikrona pre nego što počnemo razmišljati o popuštanju mera", rekao je. Kazao je i da će nivo kolektivnog imuniteta, koji stečemo vakcinacijom i buster dozama, ali i preležavanjem virusa, u konačnici zaustaviti koronu.

"A što je virus infektivniji, što se lakše prenosi, to je onda kolektivni imunitet veći. Ja pretpostavljam da bi za ovaj virus taj nivo bio verovatno i preko 90 odsto, ali naše društvo taj nivo trenutno nema", rekao je Trobonjača.

Neki budući sojevi mogli bi da se prošire u većoj meri, ali ako ih budemo kontrolisali, epidemija visokog stepena bi mogla u drugom delu godine da se pređe u endemiju i postepeno da se smiri.