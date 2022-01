OBOLELI OD OMIKRONA MISLE DA IH OVO PIĆE LEČI: Doktor upozorava - "Vratiće vam jaku upalu, ZABORAVITE GA!"

Ukoliko ste odmah uhvatili za ceđenu pomorandžu dok ste zaraženi omikronom, razmislite ponovo.

Izvor: Shutterstock/Artem Oleshko

Kada se razbolite, koju hranu obično jedete? Supa jeste dobar izbor jer umiruje, hidrira organe i bogata je hranljivim materijama. Sok od pomorandže je verovatno još jedan napitak koji ste navikli da pijete dok ste bolesni, a verovatno i onaj za kojim posegnete ako ste dobili omikron. Međutim, prema rečima jednog doktora, pića na bazi citrusa poput soka od pomorandže zapravo nisu vrsta napitaka koje treba da konzumirate ako ste pozitivini na kovid-19.

Robert G. Lahita, direktor Instituta za autoimune i reumatske bolesti u "Saint Joseph Health-u" i autor knjige "Jak imunitet", podelio je šta misli o ovoj teoriji, zajedno sa još nekoliko navika koje treba da izbegavate ako imate omikron. Evo šta on preporučuje:

Pića na bazi citrusa

Iako možda nije najjasnije da li sok od pomorandže zaista može da pomogne u sprečavanju prehlade, u slučaju omikrona, to zapravo nije napitak za kojim želite da posegnete. Iako je sok od pomorandže bogat vitaminom C i kalijumom - kisela priroda soka od pomorandže zapravo izaziva još više neprijatnosti ako bolujete od omikrona. Sve to vodi unazad, do jake upale grla, što je jedan od glavnih simptoma koji će se javiti ako dobijete ovu varijantu virusa.

"Namirnice koje se sastoje od citrusa i namirnice koje su malo kiselkaste, biće veoma, veoma teške za varenje. Ovo u kombinaciji sa omikronom izaziva ekstremni bol u grlu", navodi stručnjak.

Umesto toga, doktor predlaže da počnete sa mekom hranom poput jogurta i drugih probiotika.

Alkohol

Doktor je primetio da ljudi koji su bolesni imaju povećanu potrebu za hranom, što znači da će možda morati da unose više kalorija. Postoje i oni koji veruju da alkohol ubija bakterije, a zapravo nije rešenje, niti preporučljiv izbor.

"To nije baš dobra ideja ako vas grlo zaista boli, jer će vam alkohol samo spržiti grlo. Umirujuća pića, poput šejkova, na primer, je ono što treba da uzmete. Unećete proteine koje mleko sadrži, a neće vam izazvati dodatni bol", ističe doktor.

Elektroliti

Kada imate omikron, od velike važnosti je da pijete pića sa visokim sadržajem elektrolita, što mnogi zaboravljaju.

"Uvek je dobro da unesete piće koje sadrži elektrolite, posebno ako imate dijareju i povraćate. Izgubićete kalijum i natrijum koje ćete ovim načinom povratiti", ističe doktor i napominje da hidratacija igra važnu ulogu u oporavku od kovida.