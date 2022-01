MOŽDA STE PRELEŽALI OMIKRON, A DA NISTE NI ZNALI? Jedan simptomi koji se javlja POSLE infekcije pokazuje da jeste!

Otkriven je simptom koji se često javlja posle infekcije omikronom!

Izvor: eugenegurkov/Shutterstock.com

Korona bukti u svijetu, mnoge države prijavljuju rekordne brojeve zaraženih, a ovom ogromnom novom talasu pandemije doprinijela je pojava omikron soja, koji se prenosi najbrže do sada.

Simptomi koje ovaj soj izaziva su različiti od prethodnih i uglavnom liče na one koje izaziva prehlada. Kliničke slike su, srećom, za sada uglavnom lakše, mnogo je i asimptomatskih slučajeva, pa ste se sigurno do sada već zapitali da li ste možda već imali omikron, a da to niste ni znali.

Jedan simptom mogao bi da bude znak da jeste jer se javlja tek kada nakon obolijevanja od omikrona.

Naime, studija "Hakensak" univerzitetskog medicinskog centra u Nju Džerziju je pokazala da se opadanje kose javlja kod ljudi nakon što preleže omikron.

Izvještaj sugeriše da se kod ljudi koji su preležali kovid, između nekoliko nedelja i tri mjeseca javilo opadanja kose.

"Provela sam šest dana u bolnici zbog korona virusa, a nekoliko nedelja nakon što sam došla kući, kosa je počela da mi opada u pramenovima. Bilo je užasno", kaže Paula Dijaz, jedna od pacijentkinja koja se suočila sa ovim problemom.

Britanski Institut za trihologiju kaže da postoje i neka globalna istraživanja koja se bave vezom između kovida-19 i opadanja kose.

"Na primjer, tim istraživanja iz Škole za medicinu pri Univerzitetu u Indijani utvrdio je da je skoro trećina od 1.500 učesnika prijavilo opadanje kose kao jedan od dugoročnijih simptoma kovida", kažu iz Instituta za trihologiju.

Stručnjaci kažu da postoje dva glavna razloga zašto opada kosa posle kovida. Prvi razlog je kada reakcija tijela na virus postane preaktivna i izazove zapaljenje, iako bi osoba trebalo da se već oporavila od korone. Drugi razlog je stres, jer je poznato da kovid uzrokuje stres, ali i da se to povezuje sa opadanjem kose.