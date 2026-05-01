Objavljena lista 50 najboljih plaža na svijetu: U 2026. imamo neprikosnovenu vladarku svih obala

Stigla je lista 50 najboljih plaža na svijetu za 2026. godinu.

Upravo je objavljena lista za 2026. godinu, sa 50 zadivljujućih obala širom svijeta. Na ovogodišnjoj listi nalaze se plaže svih vrsta, od malog ostrva u obliku suze na Filipinima do australijskog zaliva koji posjećuju delfini i plaže sa ružičastim pijeskom nazvane po princezi Dajani na Barbudi.

Kako se bira 50 najboljih plaža na svijetu?

Rangiranje se zasniva na strogom procesu selekcije. Preko 1.000 turističkih profesionalaca nominuje svoju omiljenu plažu, koje zatim provjerava tim "World's 50 Beaches" u saradnji sa timom ambasadora plaža, od kojih svaki nominuje po tri plaže.

Svaka plaža se zatim rangira prema osam kriterijuma:

jedinstvenost, divlji svet, netaknuta priroda, zvuci prirode, lak pristup vodi, mirna voda, odsustvo gužve i šanse za savršene uslove.

Koja je najbolja plaža na svijetu u 2026. godini?

Na vrhu liste najboljih plaža na svijetu ove godine je Entalula plaža na Filipinima, "zapostavljeni djelić raja" u provinciji Palavan. Nije teško shvatiti zašto je ovo mesto osvojilo zlato. Ima savršen beli pesak, krečnjačke litice i visoke palme, sa jednom od najčistijih voda koje možete da pronađete.

Ona se nalazi na malom, divljem ostrvu istog imena i zadržala je svoju lepotu zahvaljujući svojoj izolovanosti. Dostupna je samo brodom. Jedinstvena, netaknuta i nema previše gužve, što je dobitna formula za najbolju plažu na svijetu, prema rangiranju.

Drugo mjesto ove godine pripada plaži Fteri na Kefaloniji u Grčkoj, hvaljenoj zbog bijele plaže sa šljunkom i pijeskom i litica. Pogledajte kako izgleda:

Na trećem mestu je Wharton plaža u Australiji, poznata po posmatranju delfina i surfovanju.

50 najboljih plaža na svijetu u 2026. godini:

Entalula Beach, Filipini Fteri Beach, Grčka Wharton Beach, Australija Nosy Iranja, Madagaskar East Beach, Vomo Island, Fidži Shoal Bay East, Angvila Dhigurah, Maldivi Playa Balandra, Meksiko Koh Rong, Kambodža Donald Duck Bay, Tajland Cayo De Agua, Venecuela Cala Macarella, Španija One Foot Island, Kukova Ostrva Princess Diana Beach, Barbuda Turquoise Bay, Australija PK 9 Beach, Francuska Polinezija Grace Bay, Turks i Kaikos Cala Dei Gabbiani, Italija Saadiyat Beach, UAE Canto De La Playa, Dominikanska Republika Wineglass Bay, Australija Pink Beach, Indonezija Paradise Beach, Tajland Anse Source d'Argent, Sejšeli Kalanggaman, Filipini Seven Mile Beach, Kajmanska Ostrva Freedom Beach, Tajland Siesta Beach, SAD Kaputas Beach, Turska Cayo Zapatilla, Panama The Baths, Britanska Devičanska Ostrva Cabo San Juan Del Guia, Kolumbija Baia Do Sancho, Brazil Porto Katsiki, Grčka Santa Giulia, Francuska Blue Lagoon, Fidži Playa Xpu Ha, Meksiko Ofu Beach, Američka Samoa Playa Cofete, Španija Le Morne Beach, Mauricijus Flamenco Beach, Portoriko Grand Anse, Grenada Praia Da Falesia, Portugal Pontal Do Atalaia, Brazil Boulder Beach, Južnoafrička Republika Porto Timoni, Grčka Paje Beach, Zanzibar La Pelosa, Italija Cas Abao, Kurasao Keem Beach, Irska

