Objavljena lista 50 najboljih plaža na svijetu: U 2026. imamo neprikosnovenu vladarku svih obala

Stigla je lista 50 najboljih plaža na svijetu za 2026. godinu.
Upravo je objavljena lista za 2026. godinu, sa 50 zadivljujućih obala širom svijeta. Na ovogodišnjoj listi nalaze se plaže svih vrsta, od malog ostrva u obliku suze na Filipinima do australijskog zaliva koji posjećuju delfini i plaže sa ružičastim pijeskom nazvane po princezi Dajani na Barbudi.
Kako se bira 50 najboljih plaža na svijetu?
Rangiranje se zasniva na strogom procesu selekcije. Preko 1.000 turističkih profesionalaca nominuje svoju omiljenu plažu, koje zatim provjerava tim "World's 50 Beaches" u saradnji sa timom ambasadora plaža, od kojih svaki nominuje po tri plaže.
Svaka plaža se zatim rangira prema osam kriterijuma:
- jedinstvenost,
- divlji svet,
- netaknuta priroda,
- zvuci prirode,
- lak pristup vodi,
- mirna voda,
- odsustvo gužve i
- šanse za savršene uslove.
Koja je najbolja plaža na svijetu u 2026. godini?
Na vrhu liste najboljih plaža na svijetu ove godine je Entalula plaža na Filipinima, "zapostavljeni djelić raja" u provinciji Palavan. Nije teško shvatiti zašto je ovo mesto osvojilo zlato. Ima savršen beli pesak, krečnjačke litice i visoke palme, sa jednom od najčistijih voda koje možete da pronađete.
Ona se nalazi na malom, divljem ostrvu istog imena i zadržala je svoju lepotu zahvaljujući svojoj izolovanosti. Dostupna je samo brodom. Jedinstvena, netaknuta i nema previše gužve, što je dobitna formula za najbolju plažu na svijetu, prema rangiranju.
Drugo mjesto ove godine pripada plaži Fteri na Kefaloniji u Grčkoj, hvaljenoj zbog bijele plaže sa šljunkom i pijeskom i litica. Pogledajte kako izgleda:
Na trećem mestu je Wharton plaža u Australiji, poznata po posmatranju delfina i surfovanju.
50 najboljih plaža na svijetu u 2026. godini:
- Entalula Beach, Filipini
- Fteri Beach, Grčka
- Wharton Beach, Australija
- Nosy Iranja, Madagaskar
- East Beach, Vomo Island, Fidži
- Shoal Bay East, Angvila
- Dhigurah, Maldivi
- Playa Balandra, Meksiko
- Koh Rong, Kambodža
- Donald Duck Bay, Tajland
- Cayo De Agua, Venecuela
- Cala Macarella, Španija
- One Foot Island, Kukova Ostrva
- Princess Diana Beach, Barbuda
- Turquoise Bay, Australija
- PK 9 Beach, Francuska Polinezija
- Grace Bay, Turks i Kaikos
- Cala Dei Gabbiani, Italija
- Saadiyat Beach, UAE
- Canto De La Playa, Dominikanska Republika
- Wineglass Bay, Australija
- Pink Beach, Indonezija
- Paradise Beach, Tajland
- Anse Source d'Argent, Sejšeli
- Kalanggaman, Filipini
- Seven Mile Beach, Kajmanska Ostrva
- Freedom Beach, Tajland
- Siesta Beach, SAD
- Kaputas Beach, Turska
- Cayo Zapatilla, Panama
- The Baths, Britanska Devičanska Ostrva
- Cabo San Juan Del Guia, Kolumbija
- Baia Do Sancho, Brazil
- Porto Katsiki, Grčka
- Santa Giulia, Francuska
- Blue Lagoon, Fidži
- Playa Xpu Ha, Meksiko
- Ofu Beach, Američka Samoa
- Playa Cofete, Španija
- Le Morne Beach, Mauricijus
- Flamenco Beach, Portoriko
- Grand Anse, Grenada
- Praia Da Falesia, Portugal
- Pontal Do Atalaia, Brazil
- Boulder Beach, Južnoafrička Republika
- Porto Timoni, Grčka
- Paje Beach, Zanzibar
- La Pelosa, Italija
- Cas Abao, Kurasao
- Keem Beach, Irska
(MONDO)