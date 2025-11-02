Ovacije u CNP-u: Akademija Milanske skale oduševila publiku u Podgorici

Na sceni su nastupili sopran Mariapaola Di Carlo, mezzosopran Hyeonsol Park, tenor Zizhao Chen i bas Xhieldo Hyseni, uz klavirsku pratnju renomisanog Maestra Vincenza Scalere. Njihove izvedbe oduševile su publiku, dok su izvedbe Verdijevih arija izazvale posebne emocije

Povodom 1. novembra – Dana Crnogorskog narodnog pozorišta, Velika scena sinoć je bila domaćin izuzetnog operskog gala koncerta Akademije Teatra Milanska skala (Accademia Teatro alla Scala). Publika je uživala u vrhunskim interpretacijama, a stajaće ovacije i aplauzi svjedočili su o moći muzike koja spaja kulture i inspiriše.

Na sceni su nastupili sopran Mariapaola Di Carlo, mezzosopran Hyeonsol Park, tenor Zizhao Chen i bas Xhieldo Hyseni, uz klavirsku pratnju renomisanog Maestra Vincenza Scalere. Njihove izvedbe oduševile su publiku, dok su izvedbe Verdijevih arija izazvale posebne emocije.

Muzička urednica CNP-a, Ivana Čanović, istakla je značaj ovog istorijskog trenutka za crnogorsku kulturu.

„Ovo je prvi put u istoriji Crne Gore da smo uspostavili saradnju s najvećim i najprestižnijim teatrom svijeta – Milanskom skalom. Publika je nagradila umjetnike velikim ovacijama, a mi se nadamo da je ovo samo početak dugoročne saradnje”, kazala je Čanović.

Maestro Danijele Bornikez, muzički direktor Akademije, izrazio je zadovoljstvo zbog prvog dolaska u Crnu Goru i naglasio značaj ove saradnje. „Ovo je izuzetna prilika za našu Akademiju i umjetnike, a nadamo se da će razmjena ideja s CNP-om biti dugoročna”, rekao je Bornikez.

Bas Xhieldo Hyseni opisao je nastup kao posebno inspirativno iskustvo. „Velika je čast nastupati pod imenom La Skale i izvoditi repertoar koji volim. Ovaj koncert je za mene bio i profesionalno i lično ispunjenje”, rekao je on.

Sopran Mariapaola Di Carlo i tenor Zizhao Chen istakli su koliko im znači pripadnost Akademiji Milanske skale i prilika da nastupe pred crnogorskom publikom. „Biti dio La Skale je fantastična prilika za rast i razvoj, a gostoprimstvo CNP-a bilo je izuzetno”, poručila je Di Carlo.

Gostovanje Akademije Milanske skale ponovo je potvrdilo ugled Crnogorskog narodnog pozorišta i njegovu ulogu u povezivanju Crne Gore s najprestižnijim svjetskim kulturnim centrima.