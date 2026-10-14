Djevojka (26) uhapšena u Beogradu zbog paljenja više automobila i posjedovanja droge.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije – u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. E. (26), zbog sumnje da je izvršila krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti.

Ona se sumnjiči da je dana 10.10.2026. godine oko 02:55 časova, namerno izazvala požar na 4 vozila, pri čemu je došlo i do oštećenja fasade na zgradi, a nastupila je materijalna šteta u većem obimu.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Prvom osnovnom Javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija, kao i pregleda vozila koje koristi osumnjičena pronađeno je 30 pvc paketića, sa biljnom materijom zelene boje nalik na opojnu drogu marihuanu, a nakon vještačenja, biće podnijeta krivična prijava za krivično djelo nedozvoljeno držanje opojnih droga.

(Kurir/MONDO)