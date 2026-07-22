Dvoje djece i novorođenče povrijeđeni su u sudaru dva automobila stranih tablica kod Merdara. Mališani su hitno prebačeni u UKC Niš, a povrijeđeni odrasli putnici zbrinuti su u Prokuplju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon dijagnostike i terapije, dvoje djece uzrasta pet i šest godina, koja su danas povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi nedaleko od administrativnog prelaza Merdare, iz Opšte bolnice Prokuplje sanitetskim vozilom, uz pratnju medicinske ekipe, prebačeno je u Univerzitetski klinički centar Niš radi dalje dijagnostike, praćenja i liječenja, potvrđeno je medijima u Zdravstvenom centru Prokuplje.

Sa njima je otišla i majka S. A. (36), koja je takođe povrijeđena, ali nije bila saglasna da nad njom bude obavljen ljekarski pregled.

Novorođenčetu N. R., nakon obavljenog pregleda, potrebno je dalje praćenje u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa.

"Pacijent K. R. (37) i dalje se nalazi na pregledima i u toku je dijagnostička obrada u Opštoj bolnici Prokuplje, dok se pacijent R. N. (57), nakon primijenjene inicijalne terapije, obavljene dijagnostike i pregleda dežurnih ljekara, otpušta na kućno liječenje u opštem dobrom i stabilnom zdravstvenom stanju", saopšteno je medijima iz Zdravstvenog centra Prokuplje.

Nezgoda se dogodila danas oko 13 časova, kada je došlo do sudara dva vozila stranih registarskih oznaka. Riječ je o državljanima Albanije koji su bili u tranzitu kroz Srbiju.