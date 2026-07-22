Povrijeđeno šest osoba u nesreći kod Kuršumlije, među njima i tek rođena beba.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Merdara povrijeđeno je šest osoba, među kojima je i tek rođena beba, saznaje „Kurir“. Od ukupno šest povrijeđenih, troje su djeca, među kojima i novorođenče.

Nesreća se dogodila na oko stotinak metara od administrativnog prelaza, na kuršumlijskoj strani. Pomoć na licu mjesta pružile su ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija, nakon čega su svi povrijeđeni prevezeni u Opštu bolnicu u Prokuplju.

„Niko od povrijeđenih nije životno ugrožen, a dijagnostika je u toku“, rekao je izvor „Kurira“.

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće. Istraga je u toku.