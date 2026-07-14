Nišlijka D. I. (63), koja je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori prilikom povratka iz manastira Ostrog, vratila se u svoj dom u niškom naselju Donja Vrežina.

Izvor: Kurir

Nišlijka D. I. (63), koja je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori kada se minibus sa putnicima koji su se vraćali iz manastira Ostrog prevrnuo, večeras je stigla u svoj dom u niškom naselju Donja Vrežina.

Dočekali su je članovi porodice, ali i brojne komšije koje su se prethodnih dana organizovale kako bi joj omogućile bezbjedan povratak kući.

D. I. je ljetovala sa prijateljicama u Stolivu, odakle su organizovano otišli na izlet u manastir Ostrog. Na povratku je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život, dok je više putnika zadobilo povrede.

"Na sreću, ona je prošla sa lakšim povredama u odnosu na ostale. Juče je otpuštena iz bolnice, ali su joj ustanovljena naprsnuća tri rebra. To možda djeluje kao lakša povreda, ali su bolovi jaki i zbog toga nismo željeli da rizikujemo da putuje autobusom", ispričale su njene komšije.

Izvor: Kurir

Prema njihovim riječima, D. I. još teško govori o nesreći.

"Rekla nam je da se sjeća samo jakog udarca i da se instinktivno uhvatila za sjedište ispred sebe koliko je mogla. Tek kasnije smo na snimcima vidjeli kako je vozilo izgubilo kontrolu i prevrnulo se", navodi komšinica Jelena Milenković i dodaje da je povrijeđena žena i dalje veoma potresena.

"Suviše je uznemirena i još nije u stanju da govori za medije. Najviše se obradovala svojoj porodici, posebno unukama koje su prve pritrčale da je zagrle kada je izašla iz sanitetskog vozila. Okupile su se i komšije da joj pruže podršku u ovim teškim trenucima", kazala je Milenković.

Izvor: Kurir

D. I. je prva od povrijeđenih putnika koja se vratila u Niš. Ostali povređeni i dalje se nalaze u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori sa različitim stepenom povreda, među njima i desetogodišnje dijete koje je najteže povrijeđeno.

Prema najavi Odreda izviđača "Lola", još pet putnika koji nisu bili u kobnom minibusu, već su završili ljetovanje u Stolivu i večeras su doputovala u Niš.

U nesreći je život izgubila dvadesetjednogodišnja Jovana S. iz okoline Niša. Njeno tijelo bi, prema informacijama mještana, trebalo da stigne u Srbiju sutra, dok je sahrana planirana za četvrtak. Grad Niš je povodom ove tragedije proglasio 15. jul Danom žalosti.

(Kurir/Mondo)