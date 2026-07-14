Petnaestogodišnji Roko iz Dubrovnika preživio je strujni udar od 35.000 volti i sada se uspješno oporavlja zahvaljujući medicinskom timu.

Izvor: Nova TV/YouTube

Petnaestogodišnji Roko iz Dubrovnika izvojevao je životnu pobjedu u zagrebačkoj Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, gdje se uspješno oporavlja nakon što je krajem aprila preživio stravičan strujni udar od 35.000 volti u trafostanici.

Iako je u nesreći zadobio opekotine opasne po život na čak 80 odsto tijela, vrhunski tim zagrebačkih ljekara uspio je da mu spase život primjenom revolucionarnih metoda presađivanja vještačke i kadaverične kože, kao i tkiva uzgojenog iz dječakovih sopstvenih ćelija u banci tkiva.

Nesreća se dogodila 25. aprila, a dugotrajna i izuzetno zahtjevna medicinska borba danas je dovela do rezultata koji prevazilazi sva početna očekivanja stručnjaka. Emotivnu podršku i divljenje svom sinu javno je izrazio i dječakov otac.

"On je pravi heroj. On je ovo izdržao, svaka mu čast. Malo ko bi ovo uspio da izdrži", rekao je Rokov otac za Dnevnik Nove TV.

Ljekari ističu da se Roko oporavlja bolje nego što su očekivali, što potvrđuju i zvanične izjave medicinskog tima koji svakodnevno brine o njemu.

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"On je zaista čudo, u pozitivnom smislu. Odlično se oporavlja. To je rezultat velikog timskog rada, ne samo ljekara, medicinskih sestara i tehničara, već svih zaposlenih u našoj bolnici. Izuzetno je važno i to što je on veoma motivisan, kao i njegovi roditelji", izjavio je dr Zoran Barčot iz Klinike za dečje bolesti u Zagrebu.

Nakon niza složenih hirurških operacija, ljekarski tim uspio je da dovede pacijenta u fazu u kojoj je nepokriveno ostalo svega pet do šest odsto tijela, što predstavlja ogroman uspjeh s obzirom na njegovo početno stanje.

"Neke operacije trajale su pet do šest sati. Redovno mu previjamo rane, a za njega je svako previjanje praktično operativni zahvat. Sve to podnosi veoma dobro", rekao je Barčot.

Prema trenutnim procjenama ljekara, petnaestogodišnjak bi za otprilike dva mjeseca mogao da bude pušten na kućno liječenje, potpuno bez zavoja. Tokom fizikalne terapije pokazuje izuzetnu motivaciju, a kao najveće želje navodi povratak društvu i odlazak na utakmice svog omiljenog fudbalskog kluba Hajduk.

Govoreći o samoj nesreći i pitanju zašto se popeo na trafostanicu uprkos jasno istaknutim upozorenjima o opasnosti, Roko je iskreno priznao da ni sam ne zna razlog. Ipak, želio je da uputi snažnu poruku svojim vršnjacima:

"Neka budu oprezni. Iako misle da se njima ništa neće dogoditi, u jednom trenutku sve može da se promijeni."

Ljekari naglašavaju da je ovakav ishod presjedan, jer su strujni udari ove jačine gotovo uvijek smrtonosni.

"Kod njega je bio napon od 35.000 volti. Dalekovodi imaju i 100.000, 200.000 pa čak i 400.000 volti. U takvim slučajevima smrtni ishodi su najčešći. Imao je ogromnu sreću što je uopšte preživeo strujni udar. Sve ostalo što je djelovalo nemoguće već smo uspjeli da ostvarimo. Spasli smo mu život, a za potpuno čudesan oporavak potrebno je još malo vremena", zaključio je Barčot.