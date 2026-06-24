Jedna osoba utopila se večeras na Adi Ciganliji, prenosi Instagram stranica moj_beo_grad. Na lice mjesta izašla je ekipa Hitne pomoći, ali ljekari su mogli samo da konstatuju smrt. Okolnosti tragedije za sada nisu zvanično poznate.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Kurir/Nemanja Nikolić

Jedna osoba utopila se večeras oko 20 časova na Adi Ciganliji, prenosi Instagram stranica moj_beo_grad.

Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, ali ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi moj_beo_grad, postoji sumnja da je osoba pre ulaska u vodu bila pod dejstvom alkohola, ali za sada nema zvanične potvrde tih navoda.

Nadležne službe obavile su uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće utvrđene istragom.