Jedna osoba utopila se večeras na Adi Ciganliji, prenosi Instagram stranica moj_beo_grad. Na lice mjesta izašla je ekipa Hitne pomoći, ali ljekari su mogli samo da konstatuju smrt. Okolnosti tragedije za sada nisu zvanično poznate.
Jedna osoba utopila se večeras oko 20 časova na Adi Ciganliji, prenosi Instagram stranica moj_beo_grad.
Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, ali ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.
Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi moj_beo_grad, postoji sumnja da je osoba pre ulaska u vodu bila pod dejstvom alkohola, ali za sada nema zvanične potvrde tih navoda.
Nadležne službe obavile su uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće utvrđene istragom.