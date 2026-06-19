Osuđeni roditelji koji su zakopali svoje dvije bebe u šumi u Hrvatskoj.

Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

U Hrvatskoj su danas osuđeni prvostepenom presudom roditelji koji su 3. decembra 2024. godine u šumi zakopali svoje dvije bebe u opštini Ljubešćica kod Varaždina, piše hrvatski "Jutarnji list". Istog dana su uhapšeni otac (40) i majka (35) koji su ispitani na imanju.

Otac je tada pokazao policiji gdje su bebe zakopane. On je sa suprugom ubio dječaka i djevojčicu rođene 2022. i 2023. godine i danas u osuđeni na 17 godina zatvora.

"Nepravosnažnom presudom optuženi muškarac (40) i žena (35) proglašeni su krivima za izvršenje sva tri krivična djela povrede prava djeteta koja su im optužnicom stavljena na teret na štetu troje djece, počinjena u periodu od jula 2020. do decembra 2024. godine, u mjestu kod Novog Marofa, pri čemu je u odnosu na dvoje djece prouzrokovana smrt", saopštilo je Državno tužilaštvo Republike Hrvatske.

Porodica ima još jednu djevojčicu rođenu 2020. godine koja je 2024. izdvojena iz porodice nakon otkrića strašnog zločina. Nijedno dijete nije bilo upisano u matične knjige rođenih, nije imalo OIB (lični identifikacioni broj) niti izabranog ljekara.