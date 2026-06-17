Pokrenut disciplinski postupak protiv četvorice pripadnika Službe obezbeđenja Okružnog zatvora u Prokuplju nakon bjekstva dva osuđena lica.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon što su dva osuđena lica pobjegla iz Okružnog zatvora u Prokuplju tokom noći 14. na 15. maj ove godine, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je saopštila da je o tome odmah obavijestila javnost i da je pokrenut vanredni inspekcijski nadzor u zatvoru, piše "Blic". Pokrenut je disciplinski postupak protiv četiri pripadnika Službe obezbeđenja od kojih je jedan istog dana udaljen sa rada.

"Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je odmah obavijestila javnost 15. maja da su u noći između 14. i 15. maja dva osuđena lica pobjegla iz svoje sobe u Okružnom zatvoru u Prokuplju. Zarad istinitog i tačnog informisanja, svesni da takav jedan događaj može da izazove zabrinutost javnosti, precizirali smo da je Okružni zatvoru u Prokuplju ustanova poluotvorenog tipa u koji se upućuju lica koja su po prvi put osuđena na kraće kazne zatvora za lakša krivična djela.

Hitno je izdat nalog tog dana da se obavi vanredni inspekcijski nadzor u zatvoru kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja o čemu je javnost upoznata. Tada smo saopštili i da će svi, za koje se sumnja da su u svom radu načinili propust, biti sankcionisani u skladu sa zakonom.

Upravnik Okružnog zatvora u Prokuplju pokrenuo disciplinski postupak protiv četvorice pripadnika Službe obezbeđenja od kojih je jedan, istog dana, udaljen sa rada. Disciplinski postupci su povedeni zbog osnovane sumnja da su sva četvorica pripadnika Službe obezbeđenja izvršila težu povredu radne dužnosti iz člana 109. st 1. tač.1 Zakona o državnim službenicima (neizvršavanje ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno izvršavanje poslova ili naloga pretpostavljenog). postupanje svih zaposlenih u Okružnom zatvoru u Prokuplju je predmet kontrole vanrednog inspekcijskog nadzora koji nije još završen.

Napominjemo da naši izveštaji nose oznaku 'povjerljivo'. Nikada ni za jedan disciplinski postupak ne iznosimo detalje u javnost jer nam to zakon ne dozvoljava, pogotovo što svaki državni službenik protiv koga se vodi disciplinski postupak ima pravo da iznese svoju odbranu tokom vođenja postupka.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će i ovog puta da se odgovorno postavi prema svim stranama u disciplinskom postupku. Dvojica osuđenika nisu i dalje privedena. Iz tog razloga je neophodno da se obratite za informacije nadležnoj policijskoj stanici u vezi sa radnjama koje preduzimaju u cilju pronalaska lica", navodi se u saopštenju.