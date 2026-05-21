Nepoznati počinioci razbili su noćas izloge lokala "Vinoteka" na Vračaru. Povrijeđenih nema, a ovo je drugi napad na isti objekat nakon što je u februaru na njega bačena bomba.

Poznati beogradski lokal "Vinoteka", koji se nalazi u Braničevskoj ulici na Vračaru, ponovo se našao na meti napadača, saznaju mediji.

Noćas, oko dva sata iza ponoći, nepoznati počinioci razbili su izloge na ovom objektu. Prema prvim informacijama, u incidentu nema povrijeđenih osoba, a na lokalu je pričinjena manja materijalna šteta. Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a istraga bi trebalo da utvrdi motive ovog napada, kao i identitet vandala.

Drugi incident u kratkom roku

Ovaj događaj izazvao je dodatnu zabrinutost stanara Braničevske ulice jer ovo nije prvi put da je pomenuti ugostiteljski objekat meta napada. Naime, početkom februara ove godine na isti lokal bačena je eksplozivna naprava. Iako je u noćašnjem incidentu zabilježena samo manja šteta, hronologija događaja ukazuje na to da popularni vračarski lokal iz nekog razloga kontinualno privlači pažnju napadača.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti, a pretpostavlja se da će u istrazi od velike pomoći biti snimci sa nadzornih kamera postavljenih na samom lokalu, kao i na okolnim objektima u ulici.

