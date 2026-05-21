Poznati ugostiteljski objekat na Vračaru, čiji je vlasnik Vuk Bajrušević, noćas je bio meta novog brutalnog napada kada je nepoznata osoba bacila Molotovljev koktel na lokal.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović /Aleksandar Jovanović Cile

Na poznati ugostiteljski objekat u beogradskom naselju Vračar, noćas oko dva sata iza ponoći, bačena je zapaljiva naprava, takozvani Molotovljev koktel.

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je prišla lokalu, aktivirala zapaljivu smjesu i bacila je na objekat, nakon čega je plamen zahvatio dio unutrašnjosti.

Na lice mjesta odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su lokalizovale i ugasile požar, spriječivši širenje vatre na okolne zgrade. U incidentu, na sreću, nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena znatna materijalna šteta.

Kako se nezvanično saznaje, lokal je u vlasništvu Vuka Bajruševića, koji se prije samo nekoliko mjeseci našao na meti naoružanog napadača u istom objektu. Policija je obavila uviđaj, izuzeti su snimci sa sigurnosnih kamera koje su zabilježile napadača, a istraga o motivu ovog napada je u toku.

Ko je Vuk Bajrušević?

Vuk Bajrušević (51) je beogradski ugostitelj i biznismen, široj javnosti poznat još od dvehiljaditih godina kao prva žrtva otmica ozloglašenog Zemunskog klana.

On je brat Bojane Bajrušević, udovice Mihalja Kertesa (bivšeg direktora Savezne uprave carina i bliskog saradnika Slobodana Miloševića). Upravo zbog bogatstva i luksuznog voznog parka porodice Bajrušević, vođe Zemunskog klana - Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum - u dosluhu sa Miloradom Ulemekom Legijom, tipovali su Vuka za otmicu.

Izvor: Aleksandar Jovanović Cile

Otmica Zemunskog klana

Bajrušević je otet 6. novembra 2000. godine ispred zgrade svoje majke na Banovom brdu. Otmičari su mu oblijepili oči i uši selotejpom i držali ga vezanog lancima na tri različite lokacije punih 20 dana.

Zemunci su prvobitno tražili astronomskih 5 miliona njemačkih maraka. Njegova sestra Bojana je pregovarala sa klanom i na kraju uspjela da spusti cijenu na 1,5 miliona maraka. Nakon isplate novca, Vuk je pušten živ 27. novembra kod buvljaka na Novom Beogradu.

Bojana je tokom otmice tražila pomoć upravo od Legije (tadašnjeg komandanta JSO), ne znajući da je on zapravo bio mozak cijele operacije i da je njegovo obezbjeđenje sve vrijeme prenosilo informacije Zemuncima.

Vuk Bajrušević se i sam našao iza rešetaka. Svojevremeno je hapšen i osuđen na godinu dana zatvora zbog pokušaja iznude 850.000 evra.

Pucnjava na Vračaru (Decembar 2025.)

U decembru prošle godine, Bajrušević je preživio klasičnu mafijašku opomenu kada je upucan u svom kafiću na Vračaru. Oko podneva dok je u lokalu bilo gostiju, pa čak i djece, u kafić je ušetao mlađi muškarac sa kapuljačom, maskiran kapom i maramom. Prišao je šanku gdje je Bajrušević sjedio na svom uobičajenom mjestu i ispalio tri hica iz pištolja.

Bajrušević je pogođen sa dva metka u noge (jedan hitac ga je direktno pogodio, a drugi okrznuo). Napadač je pješke pobjegao u pravcu Mileševske ulice, a policija je tada pokrenula akciju "Vihor". Bajrušević je prevezen u Urgentni centar u svesnom i stabilnom stanju. Mladić koji je na njega pucao je uhapšen.

Reket i opomene

Istraga je pokazala da pucnjava, kao i prethodni incidenti, imaju dublju pozadinu. Nekoliko mjeseci prije pucnjave, Bajruševiću su u lokal dolazili nepoznati ljudi i prijetili mu. On je to prijavio policiji.

U oktobru prošle godine, nepoznate osobe su mu potpuno demolirale i razlupale izlog kafića. Bajrušević se tada šalio sa komšijama da će "morati da stavi blindirana stakla". Nakon tog incidenta, predao je policiji snimke sa nadzornih kamera, što je navodno razbijesnilo ljude koji su ga pritiskali.

Izvori iz istrage navode da je pucnjava u noge bila "poslednja opomena" i da su napadi povezani sa odbijanjem plaćanja reketa ili neraščišćenim računima u ugostiteljskom/biznis svijetu. Noćašnji napad Molotovljevim koktelom jasno pokazuje da sukob i pritisak na Bajruševića i dalje traju.

(Telegraf/Mondo)