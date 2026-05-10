Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit uskoro bi mogao podnijeti ostavku na tu funkciju, a javnost bi o tome mogla biti zvanično obaviještena narednih dana.

Prema nezvaničnim informacijama portala Klix, Šmit ostavku podnosi iz privatnih razloga, ali ne namjerava napustiti funkciju dok ne bude izabran novi visoki predstavnik.

Navodi se da će nakon podnošenja ostavke od Savjeta za implementaciju mira zatražiti pokretanje procedure za izbor njegovog nasljednika, jer smatra da BiH još nije spremna da funkcioniše bez institucije visokog predstavnika.

U obraćanju javnosti Šmit bi trebalo da objasni zbog čega još nije vrijeme za zatvaranje OHR-a, pri čemu će jedan od ključnih razloga biti činjenica da još nije ispunjen program "5+2", koji predstavlja uslov za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika.

Program "5+2" podrazumijeva rješavanje pitanja državne i vojne imovine, provođenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt, fiskalnu održivost države i jačanje vladavine prava, kao i dva dodatna uslova – potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i pozitivnu procjenu političke situacije u BiH od strane PIC-a.

Pitanje državne imovine predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojima se Šmit suočavao tokom mandata, posebno zbog interesa aktuelne administracije Sjedinjenih Američkih Država za rješavanje tog pitanja.

Šmitov mandat obilježile su i višegodišnje kritike iz Republike Srpske, gdje ga vlasti smatraju nelegalno izabranim visokim predstavnikom, posebno nakon odluka koje su izazvale protivljenje SNSD-a.

Klix.ba navodi i da su se tokom pregovora SNSD-a sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine Republike Srpske pojavile informacije da je i odlazak Šmita dio tog paketa.

Dodatne spekulacije izazvale su i nedavne poruke iz Republike Srpske o potrebi da Šmit napusti funkciju, kao i posjeta delegacije SNSD-a Rusiji, gdje je nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimir Putin navedeno da je pitanje visokog predstavnika bilo jedna od tema razgovora.

Prema istim informacijama, administracija SAD navodno insistira da Šmit ode sa funkcije što prije, te predlaže da njegove dužnosti do izbora novog visokog predstavnika preuzme zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko distrikt Luj Krišok.